کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت برنج ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد فرهادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت قیمت برنج و کالاهای اساسی گفت: قیمت برنج ایرانی در سال گذشته به دلیل عوامل متعددی تا بالای ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو افزایش یافت، اما با آغاز برداشت برنج نو در مردادماه امسال، قیمت آن در بنکداری‌ها به حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان کاهش یافته است، که تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت برنج کهنه سال گذشته است.

فرهادی تأکید کرد که این کاهش قیمت مقطعی است و در صورت تمرکز خرید برنج توسط چند شرکت بزرگ، احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد.

وی افزود که کم‌آبی و مشکلات اقلیمی تنها بخشی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها را توجیه می کنند و عوامل مدیریتی و سیاست‌گذاری نقش کلیدی دارند.

وی همچنین به وضعیت سایر کالاهای اساسی پرداخت و گفت: شکر با قیمت مصوب ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود و حبوبات به دلیل کمبود مدیریت شده، به ویژه لوبیای چیتی، افزایش چند برابری قیمت را تجربه کرده‌اند. روغن نیز با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روبرو بوده اما همچنان در بازار موجود است و مشکل اصلی مربوط به حاشیه سود بنکداری‌ها و فروشگاه‌ها است.

فرهادی تأکید کرد که واردات به موقع، مدیریت عرضه و جلوگیری از انحصار کالا توسط شرکت‌های بزرگ، می‌تواند جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد و از مسئولان می خواهیم که از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کنند تا بازار در ماه‌های آینده با تکرار بحران سال گذشته مواجه نشود.

وی همچنین به نحوه تأثیر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بر بازار برنج داخلی اشاره کرد و توضیح داد که سیاست‌های حمایتی از تولید داخل گاهی منجر به انحصار و افزایش قیمت‌ها شده است.