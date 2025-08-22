En
تکیه دولت؛ روایت معماری قدرت در تلاقی نمایش، سیاست و مذهب

تکیه دولت، بنایی منحصر به‌فرد در قلب تهران قاجاری بود که در نقطه تلاقی نمایش مذهبی، معماری باشکوه، سیاست سلطنتی و قدرت مذهبی شکل گرفت. این تماشاخانه عظیم که به فرمان ناصرالدین‌شاه ساخته شد، نه‌تنها صحنه‌ای برای اجرای تعزیه‌های بزرگ محرم، بلکه نمادی از اقتدار حکومت قاجار در بهره‌برداری از دین و هنر برای تثبیت جایگاه خود بود. معماری دایره‌ای شکل، جایگاه‌های طبقاتی و سکوی سلطنتی، همه و همه نشان از کارکرد چندلایه‌ تکیه دولت داشت؛ جایی که نمایش، سیاست، مذهب و شکوه سلطنت در فضایی واحد به تماشای مردم و تاریخ گذاشته می‌شدند. امروز، اگرچه اثری از این بنای عظیم بر جای نمانده، اما روایت آن همچنان در اسناد، خاطرات و دل تاریخ جاری است.

تکیه دولت نمایش تعزیه خوان قدیمی معماری بازار تهران عزاداری تهران قدیم عصر قاجار عکس تاریخی تاریخ
