قیمت طلا صعودی شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، ، قیمت هر اونس طلا تا ساعت ۱۰:۲۶ صبح به وقت شرق آمریکا با ۰.۷ درصد افزایش به ۳۳۶۲.۵۳ دلار رسید، در حالی که قیمت طلای آتی آمریکا با ۰.۸ درصد کاهش به ۳۴۰۸.۲۰ دلار معامله شد.

رویترز نوشت، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنرانی خود در جکسون هول تأکید کرد که تغییر موازنه ریسک‌ها ممکن است مستلزم تعدیل موضع سیاست فدرال رزرو باشد، اما به طور مستقیم تعهدی به کاهش نرخ بهره نداد. او همچنین هشدار داد که فشارهای تورمی همچنان پابرجا هستند و ریسک‌های بازار کار افزایش یافته است.

تای وانگ، تاجر مستقل فلزات، گفت: «سخنان پاول بازار نگران را غافلگیر کرد و راه را برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر هموار کرد، که باعث افزایش قیمت طلا و سایر دارایی‌ها شده است.»

وی افزود: «مهم است ببینیم آیا طلا می‌تواند سطح ۳۴۰۰ دلار را بشکند و در روزهای آینده حفظ کند یا خیر.»

ابزار FedWatch CME نشان می‌دهد که معامله‌گران اکنون ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه در سپتامبر را می‌بینند، در حالی که این رقم قبل از سخنرانی پاول ۷۵ درصد بود. این داده‌ها بر اساس گزارش‌های اشتغال و تورم پیش از جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر به روز می‌شوند.

در محیط نرخ بهره پایین، طلا معمولاً عملکرد خوبی دارد، چرا که هیچ بازدهی ارائه نمی‌دهد و نسبت به دارایی‌های دارای بهره جذاب‌تر می‌شود.

در بازارهای آسیایی، تقاضای فیزیکی طلا این هفته به دلیل نوسانات قیمت محدود بود، اما جواهرفروشان در هند پیش از فصل جشنواره‌ها خریدهای خود را از سر گرفتند.

در سایر فلزات گران‌بها، نقره با ۱.۳ درصد افزایش به ۳۸.۶۷ دلار، پلاتین با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۳۵۹.۷۵ دلار و پالادیوم با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۱۲۶.۲۵ دلار در هر اونس رسیدند.