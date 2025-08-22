ماجرای دود مرموزی بر فراز قله دماوند چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، تصاویر اخیر از خروج دود و بخار سفید از دهانه قله دماوند، بار دیگر پرسشهایی درباره وضعیت این آتشفشان تاریخی برانگیخته است. دکتر مهدی زارع، استاد زمینشناسی تأکید میکند که دماوند همچنان یک سیستم آتشفشانی فعال است، اما شواهد کنونی نشان نمیدهد که در آستانه فوران یا انفجار قرار داشته باشد.
دکتر مهدی زارع گفت: از دماوند همواره گازهای مختلفی خارج میشود؛ از جمله گازهای فرومرولیک و گازهای گوگردی. بخار آب نیز میتواند همراه این گازها از دهانه کوه بیرون بیاید. آنچه امروز دیده میشود، در واقع بخشی از یک روند طبیعی است. دماوند یک سیستم آتشفشانی فعال است، اما این فعال بودن به معنای فوران یا انفجار قریبالوقوع نیست. شواهدی مبنی بر آغاز فوران یا انفجار آتشفشانی در حال حاضر وجود ندارد.
کارشناسان محیط زیست و زلزله شناسان، خروج گازها و بخار از قله دماوند را به عواملی چون، آب شدن یخچالهای طبیعی و یا وجود «یک نقطه داغ زیر آتشفشان دماوند» نسبت دادهاند.
