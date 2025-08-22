En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای دود مرموزی بر فراز قله دماوند چیست؟

تصاویر اخیر از خروج دود و بخار سفید از دهانه قله دماوند، بار دیگر پرسش‌هایی درباره وضعیت این آتشفشان تاریخی برانگیخته است.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۳۷
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۵ 22 August 2025
|
4492 بازدید

ماجرای دود مرموزی بر فراز قله دماوند چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، تصاویر اخیر از خروج دود و بخار سفید از دهانه قله دماوند، بار دیگر پرسش‌هایی درباره وضعیت این آتشفشان تاریخی برانگیخته است. دکتر مهدی زارع، استاد زمین‌شناسی  تأکید می‌کند که دماوند همچنان یک سیستم آتشفشانی فعال است، اما شواهد کنونی نشان نمی‌دهد که در آستانه فوران یا انفجار قرار داشته باشد.

 دکتر مهدی زارع گفت: از دماوند همواره گازهای مختلفی خارج می‌شود؛ از جمله گازهای فرومرولیک و گازهای گوگردی. بخار آب نیز می‌تواند همراه این گازها از دهانه کوه بیرون بیاید. آنچه امروز دیده می‌شود، در واقع بخشی از یک روند طبیعی است. دماوند یک سیستم آتشفشانی فعال است، اما این فعال بودن به معنای فوران یا انفجار قریب‌الوقوع نیست. شواهدی مبنی بر آغاز فوران یا انفجار آتشفشانی در حال حاضر وجود ندارد.

کارشناسان محیط زیست و زلزله شناسان، خروج گازها و بخار از قله دماوند را به عواملی چون، آب شدن یخچال‌های طبیعی و یا وجود «یک نقطه داغ زیر آتشفشان دماوند» نسبت داده‌اند.

 

 
اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
سفید قله دماوند
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YT3
tabnak.ir/005YT3