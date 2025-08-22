به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در حالی که یک روزی محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک جوان دینامو ماخاچ‌قلعه، گزینه اصلی استقلال برای تقویت خط میانی بود، حالا خبر می‌رسد که استعداد او مورد توجه باشگاه‌های مطرح اروپایی از جمله سویا، ولورهمپتون و فولام قرار گرفته است. این اتفاق نشان می‌دهد که این ستاره ایرانی، با وجود مبلغ بالای رضایت‌نامه‌اش که مانع استقلالی شدنش بود، همچنان آینده‌ای درخشان در پیش دارد.

محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک جوان و آینده‌دار فوتبال ایران که این روزها در تیم دینامو ماخاچ‌قلعه روسیه توپ می‌زند، به سوژه داغ نقل و انتقالات اروپایی تبدیل شده است.

به گزارش رودی گالتی، خبرنگار معتبر ایتالیایی، سه باشگاه مطرح اروپایی شامل سویا از اسپانیا و ولورهمپتون و فولام از لیگ برتر انگلیس، وضعیت این هافبک ایرانی را به دقت زیر نظر گرفته‌اند. در این میان، باشگاه اسپانیایی سویا علاقه بیشتری به جذب حسین‌نژاد نشان داده و گویا جدی‌ترین مشتری اوست.

نکته جالب توجه اینجاست که نام حسین‌نژاد پیش از این در نقل و انتقالات تابستان گذشته، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تقویت خط هافبک تیم استقلال مطرح بود. اما با وجود علاقه متقابل، مبلغ بالای رضایت‌نامه این بازیکن در دینامو ماخاچ‌قلعه، مانع از نهایی شدن این انتقال شد و پرونده پیوستن او به آبی‌پوشان پایتخت در نهایت بسته شد.

حالا، با توجه به رویکرد باشگاه‌های اروپایی، مشخص می‌شود که مبلغ بالای رضایت‌نامه حسین‌نژاد بی‌دلیل نبوده و او واقعاً یک ستاره با پتانسیل بالاست. این علاقه باشگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد که حسین‌نژاد می‌تواند به زودی گام بزرگی در مسیر پیشرفت فوتبالی خود بردارد و راهی لیگ‌های معتبر اروپایی شود. این اتفاق، نه تنها برای خود حسین‌نژاد، بلکه برای فوتبال ایران نیز خبر بسیار خوبی محسوب می‌شود و نویدبخش حضور پررنگ‌تر بازیکنان ایرانی در سطح اول فوتبال جهان است.