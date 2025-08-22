تاریخ مذاکره بعدی ایران و اروپا مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،دور بعدی گفتوگوهای ایران با سه کشور اروپایی « انگلیس ، آلمان و فرانسه » و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده برگزار میشود.
در پی گفتوگوی تلفنی مشترک وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی «آلمان، انگلیس و فرانسه» و نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی با سید عباس عراقچی، طرفین توافق کردند دور بعدی گفتوگوهای ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده برگزار شود.
این گفتوگوها در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار میشود.
پیش بینی میشود که ریاست هیئت ایران در این گفتوگوها همچون دفعات قبل بر عهده مجید تخت روانچی و کاظم غریب آبادی باشد.
