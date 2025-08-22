توضیح عضو کمیته داوران درباره کارت قرمز جنجالی فولاد

به گزارش تابناک، دیدار فولاد خوزستان و چادرملو اردکان در هفته نخست لیگ برتر با اتفاقات داوری پرحاشیهای همراه بود؛ دیداری که در نهایت با شکست یک بر صفر فولاد به پایان رسید، اما تصمیمات داوری آنقدر بحثبرانگیز بود که حتی بازیکنان فولاد در دقایق پایانی زمین را ترک کردند و بازی برای چند دقیقه متوقف شد.
یکی از صحنههای جنجالی این مسابقه به دقیقه ۴۴ برمیگردد؛ جایی که محمدرضا سلیمانی، مهاجم فولاد، پس از بازبینی توسط VAR با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. تصمیمی که با توجه به تصاویر تلویزیونی بسیار سختگیرانه به نظر میرسید و اکثر کارشناسان داوری نیز معتقد بودند که دلیل اخراج به وضوح از قاب پخش زنده مشخص نبود. اکنون علی خسروی، عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال، با انتشار تصویری از لحظه برخورد، توضیح داده که چه عاملی باعث تصمیم داور شده است.
او تأکید دارد این تصویر همان نمایی است که در اتاق VAR به موعود بنیادیفر نشان داده شده و دلیل اصلی صدور کارت قرمز بوده است. بیشتر بخوانید: یحیی گلمحمدی: با آبروی من بازی نکنید! VAR و داوری علیه فولاد بود علی خسروی میگوید: «این صحنهای است که توسط دوربین ویای آر نمایش داده میشود. یعنی سلیمانی، بازیکن فولاد، برای زدن توپ، پای چپ خود را بالا میبرد و در یک ارتفاع غیرمجاز، سر بازیکن چادرملو را هدف قرار میدهد. این صحنه بررسی شده بود و بعضی از همکاران ما با تصور اینکه بازیکن روی زمین سر بازیکن حریف را لگد کرده است، به اشتباه کارشناسی کرده بودند.» او در ادامه میگوید: «در اصل آقای بنیادیفر همین ضربه اول را اخراج کرده که مصداق کامل خطای شدید است و باید بازیکن اخراج شود که این اتفاق افتاده است.» جالب اینکه علی خسروی در روزهای اخیر در تماسی با یحیی گلمحمدی، سرمربی فولاد، درباره اتفاقات داوری و جنجالهای این دیدار نیز گفتوگویی داشته و توضیحات خود را مستقیماً به او ارائه داده است.
