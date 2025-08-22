En
واکنش زیدآبادی به اظهارات تند احمد خاتمی

احمد زیدآبادی در واکنش به اظهارات احمد خاتمی، تندروی‌ها علیه اصلاح‌طلبان را بی‌ثمر خواند و پرسید اگر آنها عددی بودند، چه می‌کردید؟
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵ 22 August 2025
واکنش زیدآبادی به سخنان تند احمد خاتمی؛ اگر عددی بودند چه می‌کردید؟

به گزارش تابناک، احمد زیدآبادی در واکنش به حمله احمد خاتمی علیه جبهه اصلاحات تصریح کرد که عددی نیستند اینطور حنجره خود را پاره می‌کنید، عددی بودند چه می‌کردید؟ 

این تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب در کانال تلگرامی خود نوشت: «منظور این جماعت تندرو از تداوم هجوم بی‌امان علیه جبهۀ اصلاحات از تریبون‌های رسمی چیست؟ ته ماجرا می‌خواهید آن را منحل و تعدادی را دستگیر کنید؟ خب این چه کمکی به شما می‌کند؟ دشمن داخلی و خارجی کم دارید که عطش دشمن‌سازی از یک نیروی اصلاح‌طلب رهایتان نمی‌کند؟

با تمام نیرو حمله را آغاز کرده‌اند و بعد می‌گویند: عددی هم نیستند! عددی نیستند اینطور حنجره خود را پاره می‌کنید عددی بودند چه می‌کردید؟ بیشتر بخوانید: سفره خالی و حجاب اجباری؛ کشمکش میان تریبون رسمی و واقعیت‌های اجتماعی یک نفر پیدا نمی‌شود وسط این وانفسای تاریخی، نهیبی به این جماعت بزند؟ یا کلاً ابتکار عمل دست همین‌هاست؟»

گفتنی است که احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران در واکنش به بیانیه جبهه اصلاحات گفته بود: برخی که عددی هم نیستند، سیاه نامه‌ای داده‌اند که ترجمه فارسی صحبت‌های نتانیاهو است. این حرف‌ها وحدت شکن است. وی ادامه داد: می‌گویند که با آمریکا مذاکره مستقیم کنیم. آمریکایی که حاج قاسم را شهید کرده و به مراکز هسته‌ای ما حمله کرده است. این ملت در برابر آمریکا تسلیم نمی‌شوند. رهبری فرمود مذاکره نه عاقلانه و نه شرافتمندانه است. اینها سفارش به بی شرافتی می‌کنند».

