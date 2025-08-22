En
 شهادت ۵ نیروی پلیس در حادثۀ تروریستی ایرانشهر

گروهک جیش الظلم مسئول حمله تروریستی در «دامن» ایرانشهر بود.
 شهادت ۵ نیروی پلیس در حادثۀ تروریستی ایرانشهر

به گزارش تابناک، پلیس سیستان‌وبلوچستان گزارش داد: ساعتی قبل، عوامل تروریستی، به ۲ واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن ایرانشهر که در جاده خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند حمله کردند. 
در این اقدام تروریستی، ۵ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند. 
 
اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی حمله به دو خودروی نیروهای نظامی در منطقه «دامن» ایرانشهر اعلام شد.
استوار یکم محمدرضارحیمی اهل زابل
گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت
استوار دوم حسن تولی اهل گلستان
سرباز هادی رویایی اهل کرمان
سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل
 
گروهک تروریستی جیش الظلم در بیانیه ای حمله به خودرو حافظان امنیت در منطقه «دامن» و به شهادت رساندن ۵ نفر از ماموران انتظامی را بر عهده گرفت.
مطالب مرتبط
تصویر ۴ شهید حملۀ تروریستی ایرانشهر
 جیش‌الظلم مسئول حمله به گشت کلانتری سیب و سوران
دستگیری اعضای گروهک جیش‌‌الظلم در ایرانشهر
بازداشت یکی از عوامل گروهک جیش الظلم
جزئیات حمله گروهک تروریستی در نیکشهر
نام گروهک تروریستی روی بند سلاح یکی از تروریست‌‎ها
جیش الظلم، مسئول حمله به نیروهای مرزبانی میرجاوه
دستگیری عضو «جیش الظلم» پیش از اقدام تروریستی
