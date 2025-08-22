 شهادت ۵ نیروی پلیس در حادثۀ تروریستی ایرانشهر

به گزارش تابناک، پلیس سیستان‌وبلوچستان گزارش داد: ساعتی قبل، عوامل تروریستی، به ۲ واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن ایرانشهر که در جاده خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند حمله کردند.

در این اقدام تروریستی، ۵ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.

اسامی ۵ شهید حادثه تروریستی حمله به دو خودروی نیروهای نظامی در منطقه «دامن» ایرانشهر اعلام شد.

استوار یکم محمدرضارحیمی اهل زابل

گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت

استوار دوم حسن تولی اهل گلستان

سرباز هادی رویایی اهل کرمان

سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل