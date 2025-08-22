اطلاعات تکان دهنده از طبقاتی شدن مدارس

احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: «معدل در منطقه 6 تهران که در وضعیت خوبی قرار دارد 16 است. میانگین معدل سه رشته تحصیلی در مدارس دولتی، در پایین ترین رنج است و شاید 5 باشد! 60 درصد دانشآموزان یعنی بین 8.5 تا 9 میلیون نفر در مدارس دولتی تحصیل میکنند. در سال 1403 از 10 نفر برتر کنکور فقط یک نفر از مدرسه دولتی بود و سال قبلتر هیچ فردی از مدرسه دولتی نبود. 30 نفر اول کنکور در اکثر رشتهها بچههای سمپاد هستند.» جزئیات بیشتر که نشان میدهد تحصیلات به سرعت در حال طبقاتی شدن است را میبینید.
