به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، با دستور موقت کمیته انضباطی، سرژ اوریه از حضور تمام فعالیتهای فوتبالی از جمله تمرینات باشگاه پرسپولیس محروم شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که میزان ویروس هپاتیت فعال در بدن این بازیکن، بسیار بیشتر از حد بوده و به همین دلیل در شرایط خاص، قابل انتقال به سایرین است. میزان مجاز ویروس فعال هپاتیت کمتر از هزار است در حالی در مورد اوریه این رقم به بیش از ۵۰ هزار میرسد.
با این وجود اوریه در تمرینات پرسپولیس حضور داشته که آخرین آن مربوط به تمرین روز گذشته (پنجشنبه) میشود. از آنجایی که بیماری این بازیکن از طروق مختلف از جمله عرق کردن، پرتاب آب دهان و خونریزی ناشی از خراشیدگی منتقل میشود متخصصان تأکید دارند که بازیکنان پرسپولیس باید تحت آزمایش قرار بگیرند تا میزان آنتی بادی موجود در بدنشان اندازهگیری شود.
عدم توجه باشگاه پرسپولیس به نامه حدود ۱۰ روز پیش سازمان لیگ درباره ابتلای اوریه به بیماری از جمله مواردی است که انتقادهایی را در پی داشته است چرا که حضور اوریه میتواند سلامت سایر نفرات حاضر در لیگ برتر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این بازیکن ساحل عاجی بر اساس نظر پزشکان باید حدود ۳ ماه تحت کنترل باشد و فعلاً حق بازی و حضور در تمرینات را ندارد.
