به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مدتی پیش پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری تعدادی سارق و مالخر در پایتخت خبر داد. سارق ۲۳ سالهای که سرقت ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد و در این طرح پلیس دستگیر شده بود.
این سارق درباره انگیزه سرقتش میگوید: مدتی قبل با یکی از رفقایم تصمیم گرفتیم برای پولدار شدن، دست به دزدی بزنیم اما نمی دانستیم دزدیدن چه چیزی بهتر است، تا اینکه به خاطر علاقهمان به موتورسیکلت، تصمیم گرفتیم موتور بدزدیم و چون تعداد آن در شهر زیاد است به نظر تصمیم خوبی می آمد.
وی ادامه میدهد: با رفیقم در شهر میگشتیم و هرجا میدیدیم موتوری پارک است و موقعیت فراهم است؛ قفلی که روی موتورها بود را با یک بشکن می شکستیم، روشنش می کردیم و سوار بر خود آن موتور از محل فرار میکردیم.
این سارق میافزاید: موتورهای جدید را نمی توان با این روش سرقت کرد؛ اما موتورسیکلت های هوندا و آپاچی با همین روش شکستن قفل، قابل دزدیدن بودند.
وی بیان کرد: هر موتورسیکلت ۱۰۰ میلیونی را ۱۰ میلیون تومان می فروختیم و مبلغ را با رفیقم نصف میکردیم.
سرقت از تهران فروش در شهریار
همدست این سارق نیز که ۲۸ ساله است، در گفتوگو با ایسنا می گوید: مجردم و سابقهای ندارم اما با رفیقم تصمیم گرفتم دزدی کنم تا با زحمت کمتر، پول بیشتری به جیب بزنیم.
وی می افزاید: هر روز از شهریار با رفیقم به تهران میآمدیم و در خیابانهای مختلف گشت میزدیم تا موقعیت مناسبی پیدا کنیم. اکثرا حوالی بازار می رفتیم که موتورهای قدیمی در خیابان رها شده بودند و قفل درستی نداشتند.
این سارق ادامه میدهد: با یک بشکن، قفل موتورها را میشکستیم و بعد سریع سوار آنها شده و فرار می کردیم. از این راه پول خوبی به دست آوردیم و شرایطمان خوب شده بود تا اینکه توسط پایگاه هشت آگاهی دستگیر شدیم و الان پشمانیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.