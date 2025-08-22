En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز سرقت موتورسیکلت‌های میلیاردی در تهران

سارقانی که با استفاده از یک قفل «بشکن»، بیش از ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را به سرقت برده بودند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۹۴
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸ 22 August 2025
|
1506 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مدتی پیش پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری تعدادی سارق و مالخر در پایتخت خبر داد. سارق ۲۳ ساله‌ای که سرقت ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت را در کارنامه خود دارد و در این طرح پلیس دستگیر شده بود.

این سارق درباره انگیزه سرقتش می‌گوید: مدتی قبل با یکی از رفقایم تصمیم گرفتیم برای پولدار شدن، دست به دزدی بزنیم اما نمی دانستیم دزدیدن چه چیزی بهتر است، تا اینکه به خاطر علاقه‌مان به موتورسیکلت، تصمیم گرفتیم موتور بدزدیم و چون تعداد آن در شهر زیاد است به نظر تصمیم خوبی می آمد.

وی ادامه می‌دهد: با رفیقم در شهر می‌گشتیم و هرجا می‌دیدیم موتوری پارک است و موقعیت فراهم است؛ قفلی که روی موتورها بود را با یک بشکن می شکستیم، روشنش می کردیم و سوار بر خود آن موتور از محل فرار می‌کردیم.

این سارق می‌افزاید: موتورهای جدید را نمی توان با این روش سرقت کرد؛ اما موتورسیکلت های هوندا و آپاچی با همین روش شکستن قفل، قابل دزدیدن بودند.

وی بیان کرد: هر موتورسیکلت ۱۰۰ میلیونی را ۱۰ میلیون تومان می فروختیم و مبلغ را با رفیقم نصف می‌کردیم.

سرقت از تهران فروش در شهریار

همدست این سارق نیز که ۲۸ ساله است، در گفت‌وگو با ایسنا می گوید: مجردم و سابقه‌ای ندارم اما با رفیقم تصمیم گرفتم دزدی کنم تا با زحمت کمتر، پول بیشتری به جیب بزنیم.

وی می افزاید: هر روز از شهریار با رفیقم به تهران می‌آمدیم و در خیابان‌های مختلف گشت می‌زدیم تا موقعیت مناسبی پیدا کنیم. اکثرا حوالی بازار می رفتیم که موتورهای قدیمی در خیابان رها شده بودند و قفل درستی نداشتند.

این سارق ادامه می‌دهد: با یک بشکن، قفل موتورها را می‌شکستیم و بعد سریع سوار آنها شده و فرار می کردیم. از این راه پول خوبی به دست آوردیم و شرایطمان خوب شده بود تا اینکه توسط پایگاه هشت آگاهی دستگیر شدیم و الان پشمانیم.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
سارقان سرقت موتورسیکلت سرقت موتور خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرقت موتورسیکلت توسط سارقان مأمورنما
بازداشت سارقان موتورسیکلت در جنوب پایتخت
باند سارقان موتورسیکلت در دام پلیس
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
لحظات اعدام قاتل سفاک چهار عضو یک خانواده
انتقادات تند خداداد عزیزی از بازی امشب تراکتور
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
تاکسی‌های اینترنتی در مسیر حذف راننده
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YSM
tabnak.ir/005YSM