درویش در دبی چه کسی را ملاقات کرد؛ شهریار مغانلو یا هوادار متمول؟

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس راهی امارات شد، اما هدف این سفر به صورت کامل روشن نیست و دو روایت متفاوت درباره این سفر وجود دارد.

سفر بی فرجام مدیرعامل پرسپولیس به امارات برای جذب شهریار مغانلو باعث شده تا یک روایت دیگر در خصوص این سفر نقل شود که می‌تواند ضرباتی را به پیکرده مدیریتی این باشگاه وارد کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یک روز مانده به پایان نقل و انتقالات لیگ برتر، رضا درویش راهی امارات شد. آن هم در شرایطی که همزمان با شروع لیگ پرسپولیسی‌ها موفق به ثبت قرارداد تعدادی از بازیکنان خود به علت عبور از سقف قرارداد نشدند و کارت بازی آنها صادر نشد. وحید هاشمیان با تعداد زیادی غایب به مصاف فجرسپاسی رفت و این مشکلی بود که از سوی مدیریت باشگاه ایجاد شد و ارتباط مستقیم با نحوه قرارداد بستن رضا درویش با بازیکنان تمدیدی و جدید داشت.

درباره سفر درویش این صحبت به میان آمد که او راهی امارات شده تا با شهریار مغانلو و باشگاه اتحاد الکلبا مذاکره کند و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی، بتواند مهاجم مدنظر هاشمیان را به پرسپولیس بیاورد. آن هم در شرایطی که پرونده حضور مغانلو در پرسپولیس از مدت‌ها پیش بسته شده بود و باشگاه اماراتی او را جزو بازیکنان این فصل خود معرفی کرد؛ به این معنا که اتحاد الکلبا به هیچ وجه حاضر نیست مهاجم اول خود را از دست بدهد. بنابراین می‌توان اینطور تصور کرد که سفر رضا درویش علت دیگری داشته است.

رضا درویش با اشتباه بزرگش در شروع لیگ ضربه مهلکی به پرسپولیس زد؛ عبور از سقف بودجه و صادر نشدن کارت بازی تعدادی از نفرات، کادرفنی را در خصوص در اختیار داشتن بازیکنان دچار سردرگمی کرد و چندین بار ترکیب این تیم را تغییر داد. در مهم‌ترین بخش سرخپوشان بدون دروازه‌بان اصلی خود به مصاف فجرسپاسی رفتند و نداشتن چند بازیکن دیگر، نشان می‌داد که ناهماهنگی میان بازیکنان بسیار بالاست. مخمصه درویش جایی بود که بازیکنان پرسپولیس راضی نشدند دستمزدشان کم شود تا قراردادها در سازمان لیگ به ثبت برسد. برای همین نیاز بود تا مسیر دیگری طی شود که بازیکنان راضی به انجام این کار شوند.

گفته شده بازیکنان وعده و وعیدهای مدیریت باشگاه را قبول نکرده و برای حل مشکل، سراغ مدیران کنسرسیوم بانکی رفته‌اند. تعدادی از آنها حاضر شدند با دریافت چکی خارج از قرارداد، قرارداد رسمی خود را کم کنند تا مشکل باشگاه برای ثبت قراردادها کم شود. از طرفی هم روایتی وجود دارد که درویش برای حل همین مشکل راهی دبی شده بود تا با هوادار متمولی که سال‌هاست به این تیم کمک مالی می‌کند، دیدار داشته باشد. حضور این هوادار متمول هم از سوی تعدادی از بازیکنان و مدیران تیم تأیید شده و گاهی شائبه‌هایی نیز وجود دارد که او در ترکیب تیم دخالت می‌کند و همین موضوع به ویژه از فصل گذشته عامل بی ثباتی در پرسپولیس شده است.

نزدیکی سروش رفیعی به این هوادار متمول، نکته‌ای بود که حتی خود این بازیکن هم تأیید کرد. هرچند کاپیتان سوم سرخپوشان دخالت او در مسائل تیم را رد می‌کند، اما اینطور گفته شده که خارج شدن وحید امیری از لیست پرسپولیس، در حالی که او جزو بازیکنان آماده در تمرینات پیش فصل بود، با دخالت این هوادار متمول و فشار مدیران باشگاه به وحید هاشمیان صورت گرفته تا فرشاد احمدزاده که هم پستی امیری است، در تیم ماندنی شود. موضوعی که طبیعتاً به صورت رسمی از سوی باشگاه تأیید نمی‌شود، اما شاید وحید هاشمیان در آینده‌ای نزدیک بتواند به این موضوع پاسخ روشنی بدهد.

هرچه هست، اتفاقات اخیر جایگاه رضا درویش را باشگاه پرسپولیس متزلزل کرده و حتی هواداران هم روی خوشی به او نشان نمی‌دهند. همانطور که در لحظات پایانی بازی پرسپولیس و فجرسپاسی که در نهایت با تساوی یک - یک به پایان رسید، علیه مدیرعامل باشگاه شعار داده شد. پس از هفته نخست هم که مشکل قرارداد بازیکنان با دخالت مدیران کنسرسیوم بانکی حل شده و همین مسائل عاملی شده تا درباره تغییرات مدیریتی، جدی‌تر فکر شود. اتفاقی که ممکن است با رقم خوردن هر نتیجه‌ای در دیدار پرسپولیس و سپاهان رقم بخورد و شاهد برخی جابه‌جایی‌ها در باشگاه پرسپولیس باشیم.