En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درویش در دبی چه کسی را ملاقات کرد؛ شهریار مغانلو یا هوادار متمول؟

رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس راهی امارات شد، اما هدف این سفر به صورت کامل روشن نیست و دو روایت متفاوت درباره این سفر وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۸۷
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۱ 22 August 2025
|
2217 بازدید

درویش در دبی چه کسی را ملاقات کرد؛ شهریار مغانلو یا هوادار متمول؟

سفر بی فرجام مدیرعامل پرسپولیس به امارات برای جذب شهریار مغانلو باعث شده تا یک روایت دیگر در خصوص این سفر نقل شود که می‌تواند ضرباتی را به پیکرده مدیریتی این باشگاه وارد کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یک روز مانده به پایان نقل و انتقالات لیگ برتر، رضا درویش راهی امارات شد. آن هم در شرایطی که همزمان با شروع لیگ پرسپولیسی‌ها موفق به ثبت قرارداد تعدادی از بازیکنان خود به علت عبور از سقف قرارداد نشدند و کارت بازی آنها صادر نشد. وحید هاشمیان با تعداد زیادی غایب به مصاف فجرسپاسی رفت و این مشکلی بود که از سوی مدیریت باشگاه ایجاد شد و ارتباط مستقیم با نحوه قرارداد بستن رضا درویش با بازیکنان تمدیدی و جدید داشت.

درباره سفر درویش این صحبت به میان آمد که او راهی امارات شده تا با شهریار مغانلو و باشگاه اتحاد الکلبا مذاکره کند و پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی، بتواند مهاجم مدنظر هاشمیان را به پرسپولیس بیاورد. آن هم در شرایطی که پرونده حضور مغانلو در پرسپولیس از مدت‌ها پیش بسته شده بود و باشگاه اماراتی او را جزو بازیکنان این فصل خود معرفی کرد؛ به این معنا که اتحاد الکلبا به هیچ وجه حاضر نیست مهاجم اول خود را از دست بدهد. بنابراین می‌توان اینطور تصور کرد که سفر رضا درویش علت دیگری داشته است.

رضا درویش با اشتباه بزرگش در شروع لیگ ضربه مهلکی به پرسپولیس زد؛ عبور از سقف بودجه و صادر نشدن کارت بازی تعدادی از نفرات، کادرفنی را در خصوص در اختیار داشتن بازیکنان دچار سردرگمی کرد و چندین بار ترکیب این تیم را تغییر داد. در مهم‌ترین بخش سرخپوشان بدون دروازه‌بان اصلی خود به مصاف فجرسپاسی رفتند و نداشتن چند بازیکن دیگر، نشان می‌داد که ناهماهنگی میان بازیکنان بسیار بالاست. مخمصه درویش جایی بود که بازیکنان پرسپولیس راضی نشدند دستمزدشان کم شود تا قراردادها در سازمان لیگ به ثبت برسد. برای همین نیاز بود تا مسیر دیگری طی شود که بازیکنان راضی به انجام این کار شوند.

گفته شده بازیکنان وعده و وعیدهای مدیریت باشگاه را قبول نکرده و برای حل مشکل، سراغ مدیران کنسرسیوم بانکی رفته‌اند. تعدادی از آنها حاضر شدند با دریافت چکی خارج از قرارداد، قرارداد رسمی خود را کم کنند تا مشکل باشگاه برای ثبت قراردادها کم شود. از طرفی هم روایتی وجود دارد که درویش برای حل همین مشکل راهی دبی شده بود تا با هوادار متمولی که سال‌هاست به این تیم کمک مالی می‌کند، دیدار داشته باشد. حضور این هوادار متمول هم از سوی تعدادی از بازیکنان و مدیران تیم تأیید شده و گاهی شائبه‌هایی نیز وجود دارد که او در ترکیب تیم دخالت می‌کند و همین موضوع به ویژه از فصل گذشته عامل بی ثباتی در پرسپولیس شده است.

درویش در دبی چه کسی را ملاقات کرد؛ شهریار مغانلو یا هوادار متمول؟

نزدیکی سروش رفیعی به این هوادار متمول، نکته‌ای بود که حتی خود این بازیکن هم تأیید کرد. هرچند کاپیتان سوم سرخپوشان دخالت او در مسائل تیم را رد می‌کند، اما اینطور گفته شده که خارج شدن وحید امیری از لیست پرسپولیس، در حالی که او جزو بازیکنان آماده در تمرینات پیش فصل بود، با دخالت این هوادار متمول و فشار مدیران باشگاه به وحید هاشمیان صورت گرفته تا فرشاد احمدزاده که هم پستی امیری است، در تیم ماندنی شود. موضوعی که طبیعتاً به صورت رسمی از سوی باشگاه تأیید نمی‌شود، اما شاید وحید هاشمیان در آینده‌ای نزدیک بتواند به این موضوع پاسخ روشنی بدهد.

هرچه هست، اتفاقات اخیر جایگاه رضا درویش را باشگاه پرسپولیس متزلزل کرده و حتی هواداران هم روی خوشی به او نشان نمی‌دهند. همانطور که در لحظات پایانی بازی پرسپولیس و فجرسپاسی که در نهایت با تساوی یک - یک به پایان رسید، علیه مدیرعامل باشگاه شعار داده شد. پس از هفته نخست هم که مشکل قرارداد بازیکنان با دخالت مدیران کنسرسیوم بانکی حل شده و همین مسائل عاملی شده تا درباره تغییرات مدیریتی، جدی‌تر فکر شود. اتفاقی که ممکن است با رقم خوردن هر نتیجه‌ای در دیدار پرسپولیس و سپاهان رقم بخورد و شاهد برخی جابه‌جایی‌ها در باشگاه پرسپولیس باشیم.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
رضا درویش پرسپولیس شهریار مغانلو وحید امیری سردار دورسون سروش رفیعی وحید هاشمیان
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بالا گرفتن دعوا میان پرسپولیس و سازمان لیگ؛ کدام‌شان راست می‌گوید؟
انقلاب آرام در ترکیب پرسپولیس؛ جراحی بی‌سروصدای هاشمیان
خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا
۳ اپیزود از وحید امیری در ۲۴ ساعت؛ تناقض آشکار، تقابل پنهان!
چالش لیست نهایی هاشمیان با رفت و برگشت امیری/ حواشی پرسپولیس پیش از شروع لیگ!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
لحظات اعدام قاتل سفاک چهار عضو یک خانواده
انتقادات تند خداداد عزیزی از بازی امشب تراکتور
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
تاکسی‌های اینترنتی در مسیر حذف راننده
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YSF
tabnak.ir/005YSF