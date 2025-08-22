به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مردادماه، مرد جوانی هراسان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، تماس گرفت و به اپراتور گفت: ما ساکن یوسفآباد هستیم و به کمک اهالی محل یک قاتل را زمینگیر کردیم. او زن جوان همسایه را به قتل رسانده است؛ لطفاً کمک کنید.
طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بیسیم کارآگاهان زبده اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه واقع در یوسفآباد تهران شد.
کارآگاهان به محض وارد شدن به ساختمان موردنظر با جسد زن جوانی مواجه شدند که هدف ۷ ضربه چاقو قرار گرفته بود؛ بررسیهای اولیه هم نشان میداد که مقتوله توسط برادرش قربانی جنایت شده و تنها دختر او که براثر ضربه چاقو زخمی شده لحظه به لحظه این جنایت را مشاهده کرده است.
ابتدا قاتل که در صحنه جرم حضور داشت، توسط کارآگاهان دستگیر سپس برای سیرمراحل قانونی به نزدیکترین بیمارستان تحتالحفظ اعزام شد؛ سپس دختر مقتوله هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را اینطور به تیم جنایی توضیح داد: روز گذشته قاتل به خانه ما آمد و بهخاطر اختلافات خانوادگی با مادرم درگیر شد، اما ساعتی بعد رفت. این در حالی بود که تهدید کرد که فردا دوباره خواهد آمد. من نیز برای دلگرمی مادرم و آرام کردن دایی خود به یوسفآباد آمدم.
شاهد جنایت گفت: ساعتی پیش، داییام بار دیگر به خانه آمد و شروع به داد و فریاد کرد. ناگهان کنترلش را از دست داد و مادرم را به زور به سمت راهپلهها کشاند. سپس با چاقویی که همراه داشت، چندین ضربه بیرحمانه به او وارد کرد و جانش را گرفت. وقتی برای جدا کردن آنها وارد شدم، یک ضربه چاقو به من هم خورد. در حالی که خونآلود بودم، خودم را به بالکن رساندم و با فریادهای "کمک، کمک" همسایهها را از ماجرا باخبر کردم.
در ادامه تحقیقات روشن شد که قاتل پس از ارتکاب جنایت، به سرعت از راهپلهها خود را به درِ خروجی ساختمان رسانده، اما با قفل بودن آن مواجه شده است. او سپس با شکستن شیشه ساختمان تلاش کرده از آن راه به خیابان بگریزد، اما بر اثر این اقدام به شدت زخمی شد. در همان لحظه، همسایهها او را دیده و با دخالت خود و ضربوشتم مانع فرارش شدند و سرانجام او را زمینگیر کردند.
پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.
با دستور بازپرس کشیک قتل، جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل شد همچنین حال جسمانی قاتل و دختر مقتوله که در این جنایت به شدت آسیبدیدهاند مساعد گزارش شده است.
