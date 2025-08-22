پیروزی مقتدرانه جوانان ایران مقابل پورتوریکو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شد.

تیم والیبال جوانان ایران در دومین دیدار خود که از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز (جمعه ۳۱ مرداد) آغاز شد در سالن شماره دو مسابقات به مصاف پورتوریکو رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به دومین برد متوالی خود دست یابد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴و ۲۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند تا ۶ امتیازی از دو برد شوند.

داورانی از ژاپن و جمهوری چک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که به مدت ۶۸ دقیقه طول کشید.

سوزا لینو رافائل از برزیل و گونزالو دنیل از مکزیک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که به مدت ۱۱۹ دقیقه طول کشید.

عمران گوک جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی نژاد ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها هستند.

مرتضی نریمانی با کسب ۱۵۱ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و پورتوریکو را به دست آورد.

حسین شریفی به عنوان سرپرست، غلامرضا مومنی مقدم (سرمربی)، محمد حسین نجاتی، محمد منصوری و نوید مشجری (مربیان)، خسرو مصلح آبادی فراهانی (مشاور فنی)، حسین کرد فیروزجابی (فیزیوتراپ)، محمود محمدی (ماساژور)، مهدی حسن زاده (بدنساز) و سائد جدیدالاسلام (آنالیزور) نیز کادر فنی تیم ملی جوانان در این مسابقات هستند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه یکم شهریور در سومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف کره جنوبی می‌رود.