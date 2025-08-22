علت اصلی وقوع زلزله فشم چه بود؟

به گزارش تابناک، علی بیتاللهی روز جمعه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به وقوع زمین لرزه ۳.۴ ریشتری فشم، اظهار داشت: برپایه گزارش مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (IRSC)، زلزله ای به بزرگای ۳.۴ در ساعت ۵۰ دقیقه بامداد آخرین روز مرداد ماه ۱۴۰۴ در عمق ۵ کیلومتری و به فاصله ۸ کیلومتری شمشک، ۹ کیلومتری فشم، ۲۱ کیلومتری شمال لواسان و در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از محدوده مرکزی شهرتهران ( ۲۰ کیلومتری مرز شمالی شهر تهران) و در مجاورت روستای لالان رخ داد که با توجه به بزرگای این رخداد، خسارت و آسیبی برای زلزله ۳.۴ فشم استان تهران برآورد نمی شود.
وی گفت: براساس نقشه های رقومی گسل های محدوده تهران، رومرکز زلزله در مجاورت ۱.۵ کیلومتری جنوب شاخه شرقی گسل طالقان و ۷ کیلومتری شمال گسل مشاء واقع شده است .
بیتاللهی ادامه داد: با در نظر گرفتن خطاهای طبیعی موجود در مکانیابی زلزله ها و با توجه به سازوکار گسل های شناخته شده محدوده شمالی تهران، احتمالا شاخه شرقی گسل طالقان، می تواند به عنوان گسل مسبب این زمینلرزه معرفی شود.
وی اظهار داشت: از دیدگاه لرزه خیزی بزرگ مقیاس محدوده، نکته حائز اهمیت این است که براساس داده های مرکز لرزه نگاری در مدت ۲۰ سال اخیر محدوده رومرکزی شرق شمشک، غرب گرمابده و کانون این زلزله در مجاورت روستای لالان، محدوده تنک لرزه ای و با نرخ لرزه خیزی پایین بوده است که رخداد این زمین لرزه تاکیدی بر فعال بودن گسل های شمالی تهران و تکتونیسم پویای این گستره است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر چند محدوده مجاور اطراف زلزله فشم، تعداد رخداد ثبت شده کمتری را داراست، با این وصف در شعاع حدود ۱۰۰ کیلومتری اطراف زلزله، تعداد ۷۸۱ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۳.۴ فشم استان تهران ثبت شده است؛ از این تعداد ۲ زمینلرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۲۰ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمینلرزهها کوچکتر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شدهاند که معرف لرزه خیز بودن کلی منطقه است.
وی یادآور شد: فعال بودن گسل های محدوده شمالی تهران و سکونتگاه های اطراف، نشاندهنده دینامیسم و پویائی تکتونیک منطقه است؛ هر چند که سالیان سال است که رخدادهای سترگ لرزه ای تجربه نشده است و این سکون لرزه ای نباید موجب غفلت باشد.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در شعاع ۵۰ کیلومتری اطراف رومرکز زلزله ۳.۴ ریشتری ساکن هستند، واضح است که ریسک لرزه ای بهطور بالقوه در منطقه بالاست که با توجه به وجود ساختمان های با کیفیت پایین و بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت ( روستایی و شهری)، در صورت رخدادهای بزرگتر و شدیدتر، انتظار خسارت و تلفات بالاست.
بیتاللهی تاکید کرد: اجتناب جدی از هرگونه ساخت و ساز در حریم گسل ها با هدف کاهش ریسک، مقاوم سازی ساختمان های با درجه اهمیت بالا و بسیار بالای موجود در تهران و محدوده های اطراف، نکات کلیدی در کاهش ریسک لرزه ای تهران است.
وی ادامهداد: بهعنوان یک راهبرد کلان نیز، برنامه ریزی برای توقف جمعیت پذیری و مهاجرت معکوس جمعیتی تهران و اطراف آن نیز باید بهطور جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
این استاد دانشگاه بیانداشت:از دیدگاه لرزه ای نیز، پایش جنبائی گسل های تهران و شاخص های پیش نشانگر لرزهای، نصب تجهیزات، توسعه ایستگاه های لرزه نگاری، شتابنگاری و GPS برای تهران و اطراف آن بسیار ضرورت دارد.
