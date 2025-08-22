توقیف خودرو غیر استاندارد با حرکات نمایشی + عکس

اگرچه پلیس راهور به رانندگان هشدار داده که دست از انجام حرکات نمایشی و تخلفات حادثه‌ساز بردارند اما این بار هم رانندگی و تغییر وضعیت یک پراید خبرساز شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، خودرو متخلف در سمنان به‌دلیل حرکات نمایشی و تغییرات غیرمجاز توقیف شد.

برخورد پلیس راهور با تخلفات نمایشی، حرکات خطرناک و رانندگی خارج از چارچوب قانون ادامه دارد تا جایی که روز گذشته خبر توقیف ۴ خودرو خبرساز جاده هراز منتشر شد؛ یا همین چند روز پیش ماکسیما پرسرعت توقیف شد.

در روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد یک خودرو با انجام حرکات نمایشی و تغییر در وضعیت استاندارد خود، اقدام به استفاده از سیستم پنوماتیک و خروج از حالت استاندارد کرده و در سطح جاده حرکات نمایشی انجام می‌داد که توسط ماموران پلیس راه استان سمنان شناسایی و توقیف شد.