En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دزفول ایران در خط مقدم گرما در جهان

امروز کویت با دمای ۴۷.۱ درجه در صدر جدول داغ‌ترین نقاط جهان ایستاد. درست پشت سرش صفی‌آباد دزفول با ۴۶.۹ درجه قرار گرفت؛ آن هم با دو دهم درجه اختلاف.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۵۸
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵ 22 August 2025
|
761 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، اهالی دزفول امروز می‌توانند با شهری در غرب مکزیک از گرمای هوا حرف بزنند. دزفولی‌ها به آنها بگویند که چطور در «کت» ‌های حاشیه رودخانه دز روزهای گرم را چند درجه خنک‌تر می‌کنند و اهالی ایجیدو نوئوو لئون مکزیک بگویند ما نه تنها از آسمانمان آتش می‌بارد، در نزدیکیمان آتش‌فشان سرو پریتو قرار دارد و هر آن ممکن است باز منفجر شود ولی تا آن موقع از منبع انرژی گرمایی‌اش استفاده می‌کنیم.

البته در میان شهرهای ایران فقط دزفول نبود که در صدر جدول جهانی جا گرفت. امیدیه با ۴۶.۴، اهواز با ۴۶.۲، آبادان با ۴۵.۹ و مسجدسلیمان با ۴۴.۵ درجه هم در میان ۱۵ شهر اول جهان ثبت شدند. به نظر می‌رسد جنوب ایران یک تنه جدول جهانی گرمترین شهرهای جهان را پر کرد است.

گرما در خوزستان فقط یک عدد نیست. بلکه به معنای فشار مضاعف بر شبکه آب و برق، فرسایش زیرساخت‌ها و تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که گرمازدگی و مشکلات قلبی عروقی در چنین شرایطی افزایش می‌یابد و بر لزوم مراقبت در برابر گرمازدگی تاکید کرده‌اند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
خوزستان دزفول دمای هوا گرمای هوا گرمترین شهرها خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار و آماده باش برای رگبار‌های سیل‌آسا و طوفان شن
اینفوتابناک | کدام استان‌ها شنبه تعطیل شدند؟
مژده: شمارش معکوس پایان گرمای خشن + نقشه دمایی
چهار شهر ایران در صدر فهرست گرم‌ترین‌های جهان
تفاوت ۴۱ درجه‌ای دما در ۲ نقطۀ ایران
هشدار موج گرما در تهران / شنبه تعطیل می‌شود؟
هشدار ورود موج جدید گرمای شدید از دوشنبه
هشدار افزایش شدید دما در خوزستان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YRm
tabnak.ir/005YRm