دزفول ایران در خط مقدم گرما در جهان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، اهالی دزفول امروز میتوانند با شهری در غرب مکزیک از گرمای هوا حرف بزنند. دزفولیها به آنها بگویند که چطور در «کت» های حاشیه رودخانه دز روزهای گرم را چند درجه خنکتر میکنند و اهالی ایجیدو نوئوو لئون مکزیک بگویند ما نه تنها از آسمانمان آتش میبارد، در نزدیکیمان آتشفشان سرو پریتو قرار دارد و هر آن ممکن است باز منفجر شود ولی تا آن موقع از منبع انرژی گرماییاش استفاده میکنیم.
البته در میان شهرهای ایران فقط دزفول نبود که در صدر جدول جهانی جا گرفت. امیدیه با ۴۶.۴، اهواز با ۴۶.۲، آبادان با ۴۵.۹ و مسجدسلیمان با ۴۴.۵ درجه هم در میان ۱۵ شهر اول جهان ثبت شدند. به نظر میرسد جنوب ایران یک تنه جدول جهانی گرمترین شهرهای جهان را پر کرد است.
گرما در خوزستان فقط یک عدد نیست. بلکه به معنای فشار مضاعف بر شبکه آب و برق، فرسایش زیرساختها و تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان است. کارشناسان بارها هشدار دادهاند که گرمازدگی و مشکلات قلبی عروقی در چنین شرایطی افزایش مییابد و بر لزوم مراقبت در برابر گرمازدگی تاکید کردهاند.
