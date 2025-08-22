En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست عضو شورای شهر درباره انبارهای نفتی شهران

عضو شورای شهر تهران خواستار خروج انبارهای نفتی از غرب پایتخت شد و گفت: ما به شکل رسمی از شرکت نفت می‌خواهیم که برای انتقال این مجموعه به نقطه‌ای امن در خارج از شهر تهران، حتماً برنامه‌ریزی مشخص و اجرایی داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۵۵
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۵ 22 August 2025
|
961 بازدید

به گزارش تابناک، ناصر امانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مخاطرات جدی ناشی از تأسیسات نفتی مستقر در ارتفاعات شهران، گفت: در سنوات گذشته در  شورای شهر، موضوع این مجموعه شرکت نفتی که در شمال غرب تهران و ارتفاعات شهران واقع شده، مطرح شد. آن زمان حتی در شرایط عادی و بدون بحران، نگران تردد تانکرهای حامل مواد نفتی و خطرات احتمالی ناشی از آن‌ها بودیم. حالا اتفاقات اخیر نشان داد که این مسئله تا چه حد جدی و حیاتی است.

وی با تأکید بر لزوم اقدام عاجل از سوی ستاد مدیریت بحران شهر تهران، افزود: جنگ ۱۲ روزه به خوبی نشان داد که اگر تأسیسات حساس و پرخطر مانند این مخازن نفتی در مناطق مسکونی مورد هدف قرار بگیرند، نه تنها به لحاظ امنیتی، بلکه از نظر روانی نیز بر مردم اطراف تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت و به همین دلیل ما بر لزوم انتقال فوری این مجموعه از محدوده شهری تهران، به ویژه از ارتفاعات شهران، مصر هستیم.

امانی ادامه داد: ما به شکل رسمی از شرکت نفت می‌خواهیم که برای انتقال این مجموعه به نقطه‌ای امن در خارج از شهر تهران، حتماً برنامه‌ریزی مشخص و اجرایی داشته باشد. این مطالبه فقط مربوط به دوران بحران نیست؛ حتی در وضعیت عادی هم این تأسیسات، برای ساکنان اطراف تهدیدآمیز هستند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان محیط‌زیست کشور درباره آثار زیست‌محیطی حریق تأسیسات نفتی شهران، گفت: کارشناسان محیط زیست اعلام کردند که شعله‌ور شدن این مخازن در جریان جنگ اخیر، باعث انتشار آلاینده در هوای تهران شده است. این تنها یکی از ابعاد بحران است؛ خطرات دیگر آن همچنان باقی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

عضو شورای شهر تهران افزود: ما این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در همین دوره نسبت به این مسئله مکاتبه‌ای داشتند. از همه مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند؛ چرا که سلامت شهروندان، امنیت شهری و آرامش روانی مردم نباید قربانی تعلل در انتقال این مجموعه‌ها شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
تهران شورای شهر شهران انبار نفت خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقایای جنگ با اسرائیل در شهران خبرساز شد
فاجعه‌ای دهشتناک‌تر از بیروت در کمین تهران
مردم از منطقه شهران فاصله بگیرند
انبار نفت شهران و یک مخزن سوخت در جنوب، هدف حمله رژیم صهیونیستی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YRj
tabnak.ir/005YRj