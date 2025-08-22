آسمان غرب کشور بازگشایی شد

به گزارش تابناک، تصویری از سایت «فلایرادار۲۴» وضعیت فعلی پروازها در آسمان ایران را نشان میدهد، منتشر شده است.
در لحظه انتشار این خبر ۳ هواپیما به مقصد، باتومی گرجستان، نجف و بغداد در حال حرکت در آسمان غرب کشور هستند. همچنین دو هواپیما در قالب پرواز داخلی به مقصد آبادان و اهواز وارد آسمان غرب ایران شدهاند.
شب گذشته ایران با ثبت نوتام «A2412/25» اعلام کرد، حریم هوایی غربی کشور از امتداد مرز تا زنجان-همدان-اراک-یاسوج از ساعت ۰۰:۲۱ بامداد روز ۳۱ مرداد تا ساعت ۶:۰۰ صبح روز ۳۱ مرداد بر روی تمام پروازهای عبوری بسته است.
هماکنون با اتمام نوتام وضعیت پروازها به حالت عادی بازگشته است. گفته میشود برگزاری رزمایش نیروهای مسلح علت بستهشدن موقت آسمان غرب کشور بوده است.
