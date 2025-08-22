به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، در حالی که ظهر روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ رزمایش موشکی «اقتدار پایدار ۱۴۰۴» نیروی دریایی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده به کار خود پایان داد، از بامداد روز جمعه ۳۱ مرداد اخباری در خصوص آغاز رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده است.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌های داخلی، این رزمایش‌ها ماهیتی ترکیبی داشته و شامل عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. خبرگزاری فارس نیز اعلام کرده که بخش غربی آسمان کشور به دلیل برگزاری این رزمایش‌ها تا ساعت ۲:۳۰ بامداد بسته شده است.

پیشتر در نوتام‌های جداگانه، محدوده‌هایی در شرق ایران از جمله استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به‌عنوان مناطق رزمایش تیراندازی و فعالیت‌های نظامی تا پایان تابستان مشخص شده بود.

همزمان شبکه الجزیره به نقل از منابع عراقی در فرودگاه بغداد گزارش داد که پروازهای مسیر بغداد ـ تهران به دلیل برگزاری رزمایش در آسمان ایران به‌طور موقت متوقف شده است.

این اخبار موجب وحشت در سراسر سرزمین‌های اشغالی شده و در همین حین برخی منابع غیررسمی مدعی شده‌اند که جبهه داخلی اسرائیل دستور تخلیه فرودگاه بن گوریون را صادر کرده است.

در جریان رزمایش روز گذشته نیروی دریایی ارتش ایران، طیف‌های مختلف موشک‌های برد کوتاه تا برد بلند، موشک‌های کروز دریایی «نصیر و قدیر» و موشک ساحل‌پایه و ضدکشتی «قادر» و پهپاد انهدامی «باور ۵» در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان شلیک شد و در جریان آن، انواع یگان‌های شناور سطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی سناریوهای تعیین شده را با موفقیت اجرایی کردند.