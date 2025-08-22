شبیه سازی حمله پیش دستانه و بزرگ ایران به اسرائیل

ایران در حال شبیه سازی یک حمله پیش دستانه و بزرگ به اسرائیل است.

به گزارش تابناک، منابع غربی مدعی شدند: ایران در حال شبیه سازی یک حمله پیش دستانه و بزرگ به اسرائیل است.