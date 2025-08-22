علت لغو پروازهای بغداد به تهران چه بود؟

به گزارش تابناک،منابع عراقی بامداد امروز (جمعه) از تعلیق پروازهای بغداد به تهران خبر دادند. یک منبع عراقی به الجزیره گفت که این اقدام به دلیل حفظ امنیت پرواز در پی برگزاری رزمایش در ایران رخ داده است.
در این میان یک هواپیمای عراقی و یک هواپیمای ایرانی اجازه برخاست از فرودگاه بغداد به مقصد تهران را نیافتند. به گفته منابع عراقی فرودگاه نجف اشرف نیز پرواز ها به سمت ایران را به طور موقت متوقف کرده است.
رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از روز گذشته به مدت 2 روز آغاز شده است. این رزمایش با حضور یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگالی در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار میشود.
