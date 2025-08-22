سلامت و امنیت پزشکی بازیکنان اولویت پرسپولیس است و مساله پیش آمده در حال بررسی و پیگیری است و با نظر قاطع پزشکان متخصص و مرجع، عوارضی برای دیگر بازیکنان وجود ندارد.

واکنش پرسپولیس به خبر ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در پی انتشار اخبار مبنی بر ابتلای یکی از بازیکنان پرسپولیس به بیماری هپاتیت، مطالبی را در جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسانیم.

یک مساله پزشکی وجود دارد که از طریق مراجع پزشکی باید دنبال شود. در این ارتباط هم نظرات پزشکان متخصصی را اخذ کرده‌ایم که بعضا در این حوزه مرجع هستند. آن‌ها از نظر پزشکی منعی برای بازی این بازیکن قائل نشدند و موضوع احتمال سرایت را هم منتفی دانسته‌اند.

برای باشگاه پرسپولیس همچنین سلامت و امنیت پزشکی بازیکنان اولویت است. پس اگر تهدیدی از این ناحیه وجود داشت اقدام لازم صورت می‌گرفت.

در این ارتباط کار را در هماهنگی با سازمان لیگ فوتبال، ایفمارک، کادر پزشکی و متخصصان پزشکی در این حوزه پیش می‌بریم و این روند در حال انجام است.

باشگاه پرسپولیس پس از آزمایش‌های ایفمارک در جریان این موضوع قرار گرفت. بلافاصله در این ارتباط بررسی و پیگیری انجام شد. همانطور که گفته شد کار با هماهنگی سازمان لیگ و ایفمارک پیش می‌رود.

باشگاه پرسپولیس همچنین تاییدیه‌های لازم را از پزشکان متخصص عفونی دریافت کرده است که اعلام کردند حضور این بازیکن مشکل پزشکی برای دیگر بازیکنان ایجاد نخواهد کرد.

در این ارتباط نیاز به توضیح است که در مقررات بین‌المللی و فیفا و همچنین قوانین داخلی منعی برای حضور این ورزشکاران در رقابت‌های حرفه‌ای وجود ندارد. هم اکنون ورزشکاران مبتلا به این گونه بیماریها در معتبرترین و بالاترین سطح رقابت‌های ورزشی حضور دارند.

ثبت نام بازیکن و صدور کارت بازی وی انجام شده است و براساس پروتکل‌های پزشکی و بین‌المللی، موضوع لاینحل وجود ندارد. امیدواریم این موضوع به سرعت حل فصل شود.