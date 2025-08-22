En
اطلاعیه استقلال درباره لیست کامل ورودی و خروجی

باشگاه استقلال در پنجره نقل و انتقالاتی تابستان، بنا به درخواست کادرفنی، اقدام به جذب بازیکنان متعددی کرد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۰ 22 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، در پنجره نقل و انتقالاتی تابستان، باشگاه استقلال بنا به درخواست کادرفنی، اقدام به جذب بازیکنان متعددی کرد.

آنتونیو آدان، موسی جنپو، یاسر آسانی، عارف آقاسی، عارف غلامی، سعید سحرخیزان، رستم آشورماتوف، داکنز نازون، حسین گودرزی، حبیب فرعباسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده بازیکنانی بودند که به استقلال پیوستند.

این بازیکنان در کنار بازیکنانی، چون روزبه چشمی، رامین رضاییان، اندونگ، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، آرمین سهرابیان، مهران احمدی، ماشاریپوف، محمدرضا آزادی، ضرغام سعداوی، آریا حسینی‌فرد، ابوالفضل زمانی، ابوالفضل ذلیخایی، حسام اسکندری و بازگشت سامان فلاح که با تلاش‌های صورت گرفته در استقلال حفظ شدند، تیم استقلال را در فصل جاری تشکیل می‌دهند.

همچنین سید حسین حسینی، آرش رضاوند، مهرداد محمدی، مسعود جوما، محمدرضا خالدآبادی، محمد حسین مرادمند، زبیر نیک‌نفس، جوئل کوجو (قرضی)، رافائل سیلوا، ایمان سلیمی، امیرعلی صادقی، مجتبی هاشمی‌نسب (قرضی) و امیرحسین نیک‌پور از استقلال جدا شدند که باشگاه استقلال از زحمات تمامی این عزیزان مجددا تشکر و قدردانی می‌کند.

گفتنی است که با توجه به قوانین نقل و انتقالاتی، در صورت درخواست کادرفنی امکان جذب بازیکن آزاد در استقلال کماکان وجود دارد.

