حماس: جلوی سفارت‌خانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تظاهرات کنید

جنبش حماس در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات و تحصن در مقابل سفارت‌خانه‎‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف جهان شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۲۱
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۵ 22 August 2025
|
466 بازدید

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح‌های رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه به معنای تجاوز و آوارگی جدیدی است که بیش از یک میلیون فلسطینی را تهدید می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جنبش حماس در این بیانیه همچنین خواستار تشدید تظاهرات و تحصن در مقابل سفارت‌خانه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی اشغالگران در سرتاسر دنیا شد.

حماس افزود: ما خواستار تشدید اعتراضات جهانی در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه علیه تجاوز، نسل‌کشی و سیاست گرسنه نگه داشتن فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی هستیم.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب گفت که مرحله دوم عملیات اشغال غزه آغاز شده است و نیروهای این رژیم وارد مرحله دوم عملیات موسوم به «ارابه‌های گدعون» شده‌اند.

در همین راستا، «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ کابینه نتانیاهو، طرح ارائه‌شده توسط «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی این رژیم را تصویب کرده و آن را «ارابه‌های گدعون ۲» نام نهاده است.

کاتز اعلام کرد که این طرح ادامه همان عملیات پیشین است؛ مرحله‌ای که به ادعای او موجب تسلط ارتش بر ۷۵ درصد نوار غزه و نابودی بخش بزرگی از زیرساخت‌های زمینی و زیرزمینی حماس شد.
 

برچسب ها
