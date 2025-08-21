En
حمله مهاجمان به بیمارستان و پرستاران در کرج

فیلم منتشرشده تنها بخشی از ماجراست و فیلم کامل حادثه از ابتدای ورود چهار فرد در حالت مستی به اورژانس، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است. این افراد که در وضعیت مستی و غیرعادی قرار داشتند، با رفتارهای هنجارشکنانه به کادر درمان، از جمله پرستار خانم در حین خدمت و همچنین چند همراه بیمار حمله‌ور شدند و متأسفانه تعدادی از پرستاران مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۵ 21 August 2025
در پی انتشار فیلمی از وقوع درگیری در اورژانس یکی از بیمارستان‌های کرج، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام کرد که افرادی با حالت غیرعادی پس از ورود به بیمارستان چند پرستار را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و تیم حراست برای مقابله با آنان وارد عمل شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی البرز شامگاه پنجشنبه ۳۰ مرداد درباره انتشار فیلم درگیری در یکی از بیمارستان‌های کرج اعلام کرد:

به محض بروز حادثه، تیم حراست بیمارستان با سرعت وارد عمل شد و در حین مقابله با مهاجمان، چند تن از نیروهای حراست نیز آسیب دیدند و یکی از آنان در ناحیه صورت مصدوم شد و چند پرستار و همراه بیمار دچار شکستگی در ناحیه دست و... شدند  که  در ادامه، با همکاری نیروی انتظامی، افراد خاطی مهار و برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

خوشبختانه وضعیت جسمانی پرستاران و نیروهای حراست آسیب‌دیده رضایت‌بخش است و ارائه خدمات درمانی در بیمارستان بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه دارد.

دانشگاه علوم پزشکی البرز ضمن محکومیت شدید هرگونه تعرض به حرمت و امنیت کادر درمان، اعلام می‌دارد که حفظ امنیت پرسنل و بیماران خط قرمز دانشگاه است و این موضوع تا رسیدن به نتیجه قضایی و برخورد قانونی با عاملان حادثه به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

تیزبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
15
پاسخ
فقط یکبار برای همیشه تعدادی از این افراد که موجب هتک حرمت بیمارستان و کادر زحمتکش درمان و بیماران می شوند ؛ در همان محل اعدام شوند دیگر کسی به خود اجازه تعرض به بیماران را نخواهد داد.
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
14
پاسخ
اوضاع خیلی بده
لات ها بر خیابان ها مسلط دارن میشن
اوضاع اقتصادی هم خوب نیست
پلیس هم نه حقوق انچنانی میگیره و نه امکانات داره و نه میتونه کم کاری سایر وزارت خانه ها رو با زور حل کنه
اوضاع خیته
ناشناس
|
Finland
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
14
2
پاسخ
یک طرفه قضاوت نکن تابناک . ممکنه پرستاران با جان بیماران بازی کرده باشند و خانواده آنها در صدد برخورد بر آمدند .
