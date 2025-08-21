En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو دستور مذاکره برای پایان جنگ در غزه را صادر کرد

نتانیاهو اضافه کرد که شکست دادن حماس و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست ۲ مسأله همراه با هم است.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۰۸
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۸ 21 August 2025
|
5993 بازدید
|
۳

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که به آغاز مذاکرات برای آزادی اسرای صهیونیست اشاره کرد گفت که جنگ غزه با شروط تل آویو پایان می یابد.
 
به گزارش تابناک به نقل از مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دستور آغاز فوری مذاکرات برای آزادی تمام اسرای صهیونیست را صادر کرده است.
 
وی همچنین گفت که این مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه با شروط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.
 
نتانیاهو اضافه کرد که شکست دادن حماس و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست ۲ مسأله همراه با هم است.
 
لازم به ذکر است که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته تلاش‌های میانجی گران برای نتیجه دادن مذاکرات در سایه پایبندی حماس به این روند را ناکام گذاشته است تا بهانه‌ای برای طولانی کردن جنگ غزه پیدا کند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
نتانیاهو رژیم صهیونیستی پایان جنگ جنگ غزه آزادی اسرا خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو دستور تاخیر در آزادی اسرا را داد!
اظهارات جنگ‌طلبانه صهیونیستها در سالگرد طوفان الاقصی
نتانیاهو به‌دنبال از سرگرفتن جنگ غزه
اپوزیسیون اسرائیل: جنگ غزه باید تمام شود
پیام مستقیم ترامپ به نتانیاهو: جنگ را متوقف کن
شوک در اسرائیل: توافق برای انزوای سیاسی نتانیاهو
فارن پالیسی: اسرائیل جنگ را تمام نمی‌کند
معاریو: اسرائیل باید فوری قرارداد تبادل اسرا را امضا کند
نتانیاهو: امیدوارم به زودی خبر خوشی درباره اسیران بدهم
سقوط اعتماد شهروندان صهیونیست به نتانیاهو
هاآرتص: نتانیاهو فقط با پایان جنگ لبنان موافق است
نتانیاهو بر طبل جنگ می‌کوبد
صهیونیست‌های وحشت زده، در جستجوی خرید گسترده آب و غذا
تشکر تایلند از ایران بابت آزادی اتباع خود در غزه
نتانیاهو مدعی پایان قریب‌الوقوع جنگ غزه شد
۷۰۰ اسیر فلسطینی آزاد می شوند
اختلافات شدید در ارتش رژیم صهیونیستی
تجمع و اعتراض خانواده اسرا برای توافق با حماس
بیانیه شورای همکاری خلیج فارس برای آتش بس در غزه
مرحله دوم تبادل اسرا طی ساعات آتی آغاز می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳
راسخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
0
پاسخ
سلام
یعنی باور کنیم ؟
ناپرهیزی نکن چرا آتش بس زوده تا میتونی جنایت کن .
یعنی از نتانیابو و ارباب قماربازش پست تر رزل تر هم هست ؟ نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
0
پاسخ
فقط. جنگ. جنگ. جنگ.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
1
پاسخ
بهتره این مساله یکبار برای همیشه یا اینوری بشه یا اونوری.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YQy
tabnak.ir/005YQy