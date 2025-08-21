نتانیاهو دستور مذاکره برای پایان جنگ در غزه را صادر کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی که به آغاز مذاکرات برای آزادی اسرای صهیونیست اشاره کرد گفت که جنگ غزه با شروط تل آویو پایان می یابد.



به گزارش تابناک به نقل از مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که دستور آغاز فوری مذاکرات برای آزادی تمام اسرای صهیونیست را صادر کرده است.



وی همچنین گفت که این مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه با شروط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.



نتانیاهو اضافه کرد که شکست دادن حماس و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست ۲ مسأله همراه با هم است.



لازم به ذکر است که نتانیاهو طی ماه‌های گذشته تلاش‌های میانجی گران برای نتیجه دادن مذاکرات در سایه پایبندی حماس به این روند را ناکام گذاشته است تا بهانه‌ای برای طولانی کردن جنگ غزه پیدا کند.