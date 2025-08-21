نخستوزیر رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه در گفتوگویی تلویزیونی مدعی شد که اسرائیل در آستانه پایان جنگ در غزه است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ او احتمال دستیابی به توافق را مشروط به خلع سلاح حماس و آزادی تمامی اسرا یا دستکم اسرای زنده دانست.
وی با وجود اشاره به پایان قریبالوقوع جنگ، تاکید کرد که اسرائیل همچنان کنترل غزه را حفظ خواهد کرد، حتی اگر حماس در آخرین لحظه با آتشبس موافقت کند.
نخست وزیر رژیم اشغالگر گفت که نابودی آخرین پایگاههای حماس برای تحقق «صلح پایدار» ضروری است.
ارتش رژیم اشغالگر از آغاز جنگ بارها مدعی نابودی حماس و پاکسازی نوار غزه از حضور مقاومت شده بود اما هر بار پس از مدتی اذعان کرده که حماس مجددا توان خود را بازیافته و در تمامی مناطق با قدرت حضور دارد.
نتانیاهو همچنین مدعی شد که هدفش از این عملیات نه فقط اشغال غزه، بلکه ایجاد آیندهای متفاوت برای فلسطین و اسرائیل است و به این هدف نزدیک شده است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ادامه با تکرار اظهارات همیشگی خود گفت: حماس را نابود خواهیم کرد و آنها را در غزه باقی نخواهیم گذاشت.
وی همچنین افزود که دونالد ترامپ به طور کامل از هدف نظامی اسرائیل برای کنترل شهر غزه و نابودی حماس حمایت میکند.
نتانیاهو در اظهارات خود بار دیگر مدعی شد که وجود یک کشور فلسطینی میتواند امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.
او با بیان اینکه نباید اجازه تشکیل کشور فلسطین داده شود، آن را جایزهای به فلسطینیان دانست که خواستار نابودی اسرائیل هستند. وی گفت: به نظر میرسد برخی رهبران غربی حاضرند امنیت اسرائیل را فدای سیاستهای خود کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از بیش از 22 ماه جنگ و محاصره، اهداف اعلامشده رژیم صهیونیستی هنوز تحقق نیافته و این رژیم همچنان در باتلاق غزه سرگردان است.
