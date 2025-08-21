دولت روسیه اعلام کرده که از ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ به بعد، همه گوشیها و تبلتهایی که در این کشور فروخته میشوند باید یک پیامرسان داخلی به نام «مکس» را بهطور پیشفرض نصب داشته باشند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این اپلیکیشن که رقیبی برای واتساپ محسوب میشود، از سوی شرکت «ویکی» طراحی شده و قرار است با خدمات دولتی روسیه هم یکپارچه شود. همزمان فروشگاه اپلیکیشن بومی روسیه یعنی «رواستور» هم باید روی گوشیهای اندروید و حتی دستگاههای اپل نصب شود. از ابتدای دیماه نیز تلویزیونهای هوشمند فروختهشده در روسیه باید بهطور پیشفرض برنامه تلویزیونی «لیماچدی» را داشته باشند که امکان تماشای رایگان شبکههای دولتی را فراهم میکند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که مسکو به دنبال افزایش کنترل خود بر فضای اینترنت است، آن هم در بحبوحه تنشهای شدید با غرب بر سر جنگ اوکراین. مخالفان کرملین هشدار دادهاند که مکس میتواند ابزاری برای جاسوسی و ردیابی کاربران باشد، اما رسانههای دولتی روسیه این ادعا را رد کرده و حتی گفتهاند این اپلیکیشن نسبت به واتساپ و تلگرام دسترسی کمتری به دادههای شخصی دارد.
وزارت کشور روسیه نیز اعلام کرده که مکس امنتر از رقبای خارجی است، هرچند اولین پرونده کلاهبرداری با استفاده از همین پیامرسان هم ثبت و یک فرد در این رابطه بازداشت شده است.
این در حالی است که ماه گذشته روسیه محدودیتهایی برای تماسهای واتساپ و تلگرام اعمال کرد و آنها را متهم ساخت که در پروندههای مرتبط با کلاهبرداری و تروریسم حاضر به همکاری با نهادهای امنیتی نیستند.
واتساپ که در تیرماه بیش از ۹۷ میلیون کاربر در روسیه داشت، دولت مسکو را به تلاش برای قطع دسترسی مردم به ارتباطات امن متهم کرد. تلگرام هم که حدود ۹۰ میلیون کاربر در روسیه دارد، گفت در حال مقابله با سوءاستفادههای احتمالی از پلتفرمش است. پیامرسان مکس اعلام کرده تاکنون حدود ۱۸ میلیون بار دانلود شده، هرچند برخی بخشهای آن هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.