اولین جلسه دادگاه ورزشکاران ایرانی در کره جنوبی سه‌شنبه برگزار می‌شود.



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در خرداد ماه سال جاری، یک رسانه کره‌ای ادعا کرد که ورزشکاران ایرانی به اتهام آزار جنسی در حاشیه رقابت‌های قهرمانی آسیا دستگیر و بازداشت شده‌اند.



پلیس کره جنوبی خبر داده بود که در بدو ورود به صحنه، دو ورزشکار ایرانی و مربی‌شان که حدودا ۳۰ ساله بوده‌اند را دستگیر کرد.



در همین راستا، فدراسیون دوومیدانی ایران بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد، با اشاره به برخی گزارش‌های منتشرشده، موضوع خطای انضباطی سه نفر از اعضای تیم ملی در حاشیه رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره‌ جنوبی در حال بررسی دقیق است و با عوامل خاطی برخورد خواهد شد.



در این بیانیه آمده بود: «بر اساس گزارش‌های واصله، سه نفر از اعضای تیم ملی مرتکب رفتار ناشایستی در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا شده‌اند. فدراسیون دوومیدانی ضمن ابراز تأسف و عذرخواهی بابت این اتفاق از نخستین لحظات پس از اطلاع، بررسی موضوع را با دقت در دستور کار قرار داده است.»



فدراسیون همچنین با تأکید بر اینکه هرگونه رفتار خارج از چارچوب‌های اخلاقی و انضباطی را تقبیح می‌کند، اعلام کرده بود: «پس از انجام بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی در چارچوب مقررات اتخاذ خواهد شد و با افراد خاطی برخورد انضباطی صورت می‌گیرد.»



همچنین در پی گزارش فدراسیون دوومیدانی درباره بروز رفتار ناشایست از سوی سه تن از اعضای تیم ملی در حاشیه رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی، «احمد دنیامالی» وزیر ورزش و جوانان، به معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و رئیس مرکز حراست وزارتخانه دستور داد موضوع را با جدیت پیگیری کرده و گزارشی دقیق از ابعاد مختلف این اتفاق ارائه کنند.



دنیامالی همچنین خواستار بررسی دقیق روند اعزام، نظارت و مدیریت تیم‌های ملی در چنین رویدادهایی شد تا با اصلاح احتمالی فرآیندها، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.



پیش از این و در اوایل مرداد ماه سال جاری، در پی اعتراض گروه وکلای دوومیدانی‌کاران بازداشت‌شده ایرانی، جلسه رسیدگی به اتهامات این چهار ورزشکار در کره جنوبی تجدید وقت شد.



«ایرج اکبرلو» سخنگو و رابط کارگروه حمایت‌های حقوقی و دیپلماتیک ورزشکاران ایرانی، در این رابطه اعلام کرد: مطابق ابلاغیه قبلی، دادگاه رسیدگی به پرونده شکایات و اتهامات مطرح‌شده علیه چهار ورزشکار ایرانی برگزار شد و در این جلسه، قضات دادگاه ابتدا به بررسی لایحه اعتراضی وکلای متهمان پرداختند.



این لایحه شامل شکایت علیه دادستانی شهر «گومی» به دلیل عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در خصوص نفر چهارم این پرونده بود؛ فردی که تا مدت‌ها با قرار آزاد بوده و هیچ شکایتی علیه وی ثبت نشده بود، اما پس از بازداشت اخیر، دسترسی کامل به اسناد شکایت و دیدار مجدد با وکیل از او سلب شده است.



بر اساس اظهارات اکبرلو، قضات دادگاه اعتراض وکلای ایرانی را وارد دانسته و تصمیم به تجدید وقت رسیدگی گرفتند.



گفتنی است؛ حالا قرار است دادگاه این ورزشکاران سه‌شنبه آتی (۲۶ آگوست- چهارم شهریور) در کره جنوبی برگزار شود.

