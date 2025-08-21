راز قتل خواهر به دست برادر فاش شد

صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد، سکوت یکی از کوچههای آرام یوسفآباد با فریادهای دختری جوان که از بالکن خانه کمک میخواست، شکست. صدای جیغ و شکستن شیشهها خیلی زود همسایهها را باخبر کرد که پشت این هیاهو، حادثهای خونین در جریان است.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ وقتی اهالی ساختمان با پلیس تماس گرفتند، مردی زخمی و غرق در خون تلاش داشت از محل بگریزد اما زخمهای عمیق و شیشه شکسته او را از پا انداخت و دخالت همسایهها مانع فرارش شد.
دقایقی بعد، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل حاضر شدند و با پیکر بیجان زنی روبهرو شدند که با هفت ضربه چاقو جان باخته بود. بررسیها نشان داد عامل جنایت، برادر همین زن است که همچنان در صحنه حضور داشت و با نفسهای بریده زیر نظر مأموران قرار گرفت.
دختر نوجوان قربانی، که او نیز با چاقو زخمی شده بود، با حالی پریشان ماجرا را برای پلیس شرح داد: «داییام دیروز هم به خانه آمد و با مادرم درگیر شد و تهدید کرد دوباره برمیگردد. امروز وقتی آمد، او را به راهپله کشاند و چند بار با چاقو زد. وقتی خواستم دخالت کنم، من را هم زخمی کرد. با همان حال خودم را به بالکن رساندم و از همسایهها کمک خواستم.»
با دستور بازپرس کشیک قتل، جسد برای بررسی تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد. همزمان، تحقیقات برای کشف انگیزه و جزئیات بیشتر این جنایت خانوادگی ادامه دارد. حال عمومی دختر جوان و حتی قاتل زخمی پس از انتقال به بیمارستان، مساعد گزارش شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.