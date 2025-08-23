برخی از سازندگان مسکن براین باورند که با خروج افغان‌ها از کشور صنعت ساختمان سازی دچار بحران شده است و به علت نبود نیروی کار به مشکلات حوزه مسکن افزوده شده این درحالی است که به نظر می‌رسد واقعیت چیز دیگری است و می‌توان از این فرصت استفاده خوبی کرد.

با اخراج کارگران اتباع از کشور بسیاری از فعالان صنعت ساختمان سازی معتقدند که راندمان کار در این صنعت کاهش پیدا کرده است و برخی از پروژه‌ها دچار وقفه شده‌اند؛ این درحالی است که باید برای جبران و جایگزینی کارگران ایرانی برنامه ریزی‌هایی انجام داد به ویژه برای پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن که قرارداد‌های آن از دو سال گذشته منعقد شده و به موعد تحویل رسیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، برخی از فعالان حوزه مسکن براین باورند که نیروی کار افغان، به دلیل دستمزد پایین و آمادگی برای انجام کار‌های فیزیکی سنگین، بخش مهمی از نیروی کار صنعت ساختمان را تشکیل می‌دهند که در نتیجه، خروج ناگهانی آنها می‌تواند کمبود نیروی کار در برخی مشاغل را ایجاد کند.

درحالی که تعداد زیادی از نیروی کار داخلی درسطوح مختلف این صنعت آماده به کار هستند که با حضور گسترده اتباع به ناچار از فضای کار بیرون رانده شده بودند که با خروج اجباری شانس مجددی برای ورود به بازار کار پیدا می‌کنند؛ بنابراین باید درنظر داشت که اولویت با نیروی کار داخلی است به ویژه در شرایط بیکاری کنونی این امر می‌تواند یک سیاست حمایتی باشد که به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار‌های ایرانی کمک کند.

الزام اصلاح شرایط کار

البته لازم است دستمزد و شرایط کاری به گونه‌ای تنظیم شود که کارگران داخلی به این نوع مشاغل جذب شوند که این موضوع کمی پیچیده است و باید با یک برنامه‌ریزی دقیق ضمن مدیریت خروج نیروی کار خارجی، نیروی کار داخلی را برای ورود به این صنعت آماده کرد که این فرصت باعث می‌شود تا مهارت‌های فنی و تخصصی در میان کارگران داخلی تقویت شود و وابستگی به نیروی کار خارجی کاهش یابد.

همچنین دستمزد‌هایی که به کارگران داخلی به ویژه استان هایی نظیر کرمانشاه، ایلام، کردستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و ... پرداخت می‌شود، در داخل کشور به گردش درآمده و به رونق اقتصادی کمک می‌کند. البته جایگزینی کامل و سریع نیرو‌های کار خارجی با نیرو‌های داخلی کمی دشوار است چراکه بسیاری از مشاغل در صنعت ساختمان‌سازی نیازمند مهارت‌های خاصی است و باید برنامه‌های آموزشی دقیقی برای کارگران داخلی فراهم شود تا بتوانند به سرعت این مهارت‌ها را کسب کنند.

همچنین برخی از مشاغل ساختمانی شرایط سختی دارد که لازم است شرایط کاری و دستمزد‌ها به شکلی باشد که کارگران داخلی به انجام این کار‌ها ترغیب شوند.

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان ضمن مدیریت این چالش‌ها، از رکود در صنعت ساختمان‌سازی جلوگیری کرد و در عین حال، به توسعه اقتصادی داخلی نیز کمک کرد.