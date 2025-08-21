En
پس از ۱۳ سال؛

پروژه NGL ۳۱۰۰ دهلران بالاخره به بهره برداری رسید

با گذشت ۱۳ سال از کلنگ زنی پروژه NGL ۳۱۰۰ بالاخره این پروژه به همت شرکت سرمایه گذاری اهداف در دهلران به بهره‌برداری رسید.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۵۱
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۲ 21 August 2025
|
1238 بازدید

NGL ۳۱۰۰ دهلران به بهره برداری رسید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، پروژه NGL ۳۱۰۰ با برگزاری مراسمی به‌صورت ویدیو کنفرانس  مسعود پزشکیان رئیس جمهور و همچنین وزیر نفت و جمعی از مسئولان وزارت نفت و حضور نماینده ولی فقیه، استاندار ایلام، رییس هیات رییسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف و نمایندگان استان در مجلس و سایر مقامات استانی در دهلران به بهره‌برداری رسید.

NGL ۳۱۰۰ دهلران به بهره برداری رسید

شروع و پایان پروژه NGL۳۱۰۰:

پروژه NGL۳۱۰۰ سال ١٣٩١ کلنگ‌زنی شد. این پروژه پس از گذشت ۵ سال با پیشرقت فیزیکی حدود ٣.۵ درصد سال ١٣٩۶ به صندوق بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد و گروه سرمایه گذاری اهداف به نمایندگی از صندوق ادامه کار را برعهده گرفت و امروز این پروژه به بهره برداری می‌رساند.

میزان سرمایه گذاری در پروژه NGL۳۱۰۰:

مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در احداث پالایشگاه، نیروگاه تامین برق صبا دهلران، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز چشمه‌خوش و دهلران و بیش از ۳۵۰ کیلومتر خطوط لوله خوراک و محصول، بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار است.

میزان اشتغالزایی NGL۳۱۰۰:

از مهمترین دستاورد این پروژه محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی پایدار است که این پروژه در دوران احداث بیش از ۴۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد و در دوران بهره برداری هم بررسی ۱۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۳۰۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌کند.

NGL ۳۱۰۰ دهلران به بهره برداری رسید

محصولات و تولیدات NGL۳۱۰۰:

با راه اندازی پالایشگاه NGL۳۱۰۰ تمامی ۱۱ مشعل میادین نفتی منطقه دزفول شمالی به طور کامل خاموش خواهد شد. این طرح عظیم ملی با ظرفیت فرآورش ۲۴۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز غنی همراه نفت، پس از انجام مراحل فشارافزایی، شیرین‌سازی، نم‌زدایی و استخراج NGL، محصولات ارزشمند زیر را تولید می‌کند:

محصول اصلی (+C۲) شامل (اتان و ال پی جی): ۴۰ هزار بشکه در روز به عنوان خوراک پتروشیمی دهلران مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا تکمیل آن پتروشیمی توسط خط لوله‌ای به طول ۱۸۰ کیلومتر به پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) منتقل می‌شود.

کاندنسیت: (میعانات گازی) ۸۵۰ بشکه در روز.

گوگرد گرانوله: ۳۴۵ تن در روز.

گاز متان: ۱۵۳ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز که بخش اعظم آن به شبکه سراسری گاز کشور جهت مصارف سوخت تزریق می‌شود.

تعداد بازدید : 30
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

دستاورد‌های محیط زیستی:

همانطور که گفته شد با راه اندازی پالایشگاه NGL۳۱۰۰ تمامی ۱۱ مشعل میادین نفتی منطقه دزفول شمالی به طور کامل خاموش خواهد شد. در نتیجه پس از چند دهه شاهد کاهش چشمگیر آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت هوای منطقه خواهیم بود.  حذف انتشار گاز‌های مشعل و قطع باران‌های اسیدی ناشی از فشار گاز‌های این مشعل ها، سالیان سال مطالبه مردم منطقه بود که امروز به همت متخصصان داخلی و بومی سازی دانش روز دنیا، فلر‌های این منطقه خاموش می‌شوند تا از این پس مردم دهلران نفسی تازه بکشند.

NGL ۳۱۰۰ دهلران به بهره برداری رسید

میزان ارزآوری و سودآوری NGL۳۱۰۰

مهمترین محصول NGL۳۱۰۰ تولید +C۲ است که با احتساب هر تن ٣٠٠ دلار این محصول، NGL۳۱۰۰ ظرفیت ارزآوری سالانه ٣٠٠ میلیون دلار را دارد، اما از آنجایی‌که در حال حاضر خوراک در اختیار نیمی از ظرفیت موجود است پیش بینی می‌شود ارزآوری این مجموعه فعلا سالانه ١۵٠ میلیون دلار باشد به طور قطع با تامین خوراک به میزان کافی به راحتی می‌توان به سودآوری سالانه ٣٠٠ میلیون دلار برسیم.

نظر شما

