مقامات آژانس برای گفت‌وگو درباره ایران به واشنگتن می‌روند

رسانه آمریکایی گزارش کرد که مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به واشنگتن سفر خواهند کرد تا با مقامات آمریکایی درباره موضوع ایران گفت‌وگو کنند.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از حملات مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، یکی از جدی‌ترین انتقادات تهران متوجه سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

این حملات غیرقانونی، تأسیساتی را هدف قرار داد که تحت شدیدترین نظارت‌های پادمانی و ایمنی آژانس قرار داشتند، اما هیچ محکومیتی از سوی این نهاد بین‌المللی صورت نگرفت. چنین رویکردی نه‌تنها اعتبار آژانس به‌عنوان ناظر بی‌طرف را بیش از پیش زیر سؤال برد، بلکه بر سطح اعتماد ایران نسبت به این نهاد تأثیر مستقیم گذاشته است. به‌طوریکه به گفته مقامات ایرانی، تداوم سیاست‌های دوگانه آژانس همکاری‌های تهران با آژانس را به‌طور جدی دستخوش تغییر کرده است.

اما حتی پیش از سکوت آژانس درباره حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، به اذعان کارشناسان، گزارش فصلی سیاست زده «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هدیه‌ای به رژیم صهیونیستی بود تا این رژیم با استفاده از این گزارش کذب، بتواند جنایات خود علیه ملت ایران را توجیه کند. هرچند حتی گروسی نیز وادار شد تا تلویحاً به اشتباه بودن گزارش خود اذعان کند.

ولی، با توجه به سکوت آژانس و رویکرد مغرضانه گروسی، ایران تصمیم گرفت تا زمانی که امنیت و حقوق این کشور تأمین نشده است، همکاری خود با آژانس را تعلیق و سازکاری تازه برای همکاری با این نهاد بین‌المللی تعریف کند.

در همین راستا، مذاکراتی بین ایران و آژانس شکل گرفته است تا در راستای آن، نحوه تازه همکاری تهران با آژانس به توافق برسد.

در چنین شرایطی، شبکه آمریکایی «بلومبرگ» عصر پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌های آگاه گزارش کرد که مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده برای رایزنی با ایالات متحده به واشنگتن سفر خواهند کرد، «زیرا نگرانی‌ها در مورد ناتوانی آنها در پاسخگویی به موضوع ذخایر اورانیوم با درجه نزدیک به بمب در ایران در حال افزایش است.»

سه دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود، به این رسانه گفتند که این سفر پس از آن برنامه‌ریزی شده است که بازرس ارشد مدیر کل آژانس، «در تلاش اخیر خود برای جلب رضایت ایران برای از سرگیری نظارت پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در ماه ژوئن شکست خورد.»

بلومبرگ بدون اشاره به رویکرد دوگانه آژانس مدعی «ناامیدی» آژانس از «چشم انداز بازگشت بازرسان» به ایران شد.

این رسانه آمریکایی همچنین بدون اشاره به اقدام آمریکا در حمله به تأسیسات ایران نوشت: «ایران همچنان اصرار دارد که خطرات شیمیایی و رادیولوژیکی در سایت‌هایی که توسط ایالات متحده و اسرائیل بمباران شده‌اند، برای از سرگیری بازرسی‌های آژانس بسیار ناامن هستند.»

این گزارش درحالی است که «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: «ما به نقطه قطع همکاری با آژانس نرسیده‌ایم، اما همکاری‌های آینده مطمئناً شبیه گذشته نخواهد بود.»

بلومبرگ افزود: «موقعیت حدود ۴۰۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ایران از زمان آغاز جنگ ۱۳ ژوئن نامشخص باقی مانده است؛ موضوعی که به گفته دیپلمات‌ها، ابهامات جدیدی درباره میزان موفقیت حملات در کاهش توان هسته‌ای ایران ایجاد کرده است.»

این رسانه آمریکایی نوشت: «حتی اگر تصاویر ماهواره‌ای نشان دهد بخشی از تأسیسات غنی‌سازی نابود شده است، ایران همچنان مواد و دانش لازم برای ادامه برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده و در صورت دستور رهبر معظم ایران، قادر به پیشبرد آن خواهد بود».

ایران همواره هرگونه اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده و گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نیز از اوایل دهه ۲۰۰۰ تاکنون وجود چنین برنامه‌ای را تأیید نکرده‌اند.

به گفته دیپلمات‌ها، آژانس اکنون در حال جمع‌آوری نمونه‌هایی از تجربه بازرسان در محیط‌های پرخطر پرتوی است و به عنوان نمونه، فعالیت‌های آنان در فوکوشیما یا جنگ اوکراین را بررسی می‌کند.

بلومبرگ همچنین نوشت: «نشست واشنگتن هم‌زمان با شمارش معکوس اروپا برای تهدید به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه برگزار می‌شود؛ اقدامی که ایران آن را غیرقانونی دانسته و هشدار داده است در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ممکن است از معاهده NPT خارج شود.»

این گزارش افزود: «توقف بازرسی‌ها علاوه بر چالش سیاسی، فشار مالی نیز بر آژانس تحمیل کرده است. حدود ۲۷۴ بازرس که سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ بازرسی در ایران انجام داده بودند، اکنون بلاتکلیف هستند و کشور‌های عضو از اختصاص بودجه ۲۳ میلیون دلاری درخواست‌شده توسط رافائل گروسی، بدون وجود مأموریت مشخص در ایران، ابراز تردید کرده‌اند.»

