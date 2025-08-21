En
ایلان ماسک استارلینک را در اختیار اسرائیلی‌ها قرار می‌دهد

روزنامه عبری معاریو گزارش داد که سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایلان ماسک، پس از دریافت مجوز لازم از وزارت ارتباطات اسرائیل در سال گذشته، رسماً در اراضی اشغالی در دسترس قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۴۰
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۸ 21 August 2025
|
1169 بازدید

به گزارش تابناک روزنامه معاریو نوشت که این سرویس به ساکنان مناطق مختلف اراضی اشغالی اجازه می‌دهد تا به اینترنت پرسرعت متصل شوند، اما به وضوح مناطق تحت پوشش تشکیلات خودگردان فلسطین را از نقشه پوشش مستثنی کرده است. بر اساس این گزارش، این شرکت بازاریابی گیرنده و آنتن خارجی را با سرعت دانلود از ۱۵۰ تا ۲۵۰ مگابیت در ثانیه، در حالی که سرعت آپلود بین ۱۰ تا ۳۰ مگابیت و زمان پاسخ ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه است، آغاز کرده است، رقمی که برای فناوری ماهواره‌ای پیشرفته توصیف می‌شود.

با این حال، به گفته معاریو، قیمت‌ها ارزان نیستند. کیت اتصال اولیه ۱۵۰۰ شِکِل (۴۰۵ دلار) هزینه دارد، در حالی که اشتراک ماهانه از ۲۳۰ شِکِل (۶۲ دلار) شروع می‌شود.

این روزنامه توضیح داد که سیستم استارلینک به هزاران ماهواره کوچک که توسط شرکت اسپیس ایکس ماسک اداره می‌شوند، متکی است که در مدار‌های پایین می‌چرخند تا حتی در مناطقی که زیرساخت زمینی ندارند، دسترسی به اینترنت را فراهم کنند. این روزنامه این سرویس را به عنوان یک راه حل جایگزین در مواقع اضطراری مانند بلایای طبیعی یا حملات سایبری و موشکی که شبکه‌های ارتباطی سنتی را مختل می‌کنند، در نظر گرفت.

معاریو افزود که این سرویس که در حال حاضر در بیش از ۷۰ کشور در سراسر جهان فعالیت می‌کند، می‌تواند انقلابی در بازار ارتباطات اسرائیل ایجاد کند. با این حال، این همچنین یک پارادوکس قابل توجه را آشکار می‌کند: تشکیلات خودگردان فلسطین از پوشش این سرویس محروم است که شکاف دیجیتالی موجود بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها را حتی در زمینه‌های فناوری مدرن تداوم می‌بخشد.

