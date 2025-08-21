ماجرای کمک ترامپ به اسکار گرفتن اصغر فرهادی!

به گزارش تابناک، امیر قادریدر گفتوگو با «آن» اظهار داشت: سال ۹۵، فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی اسکار را برد. به نظر من این جایزه اگر اتفاقات سیاسی مانند ماجرای ترامپ پیش نمیآمد به دست نمیآمد. از نظر من اگر قرار بود فیلمی از فرهادی اسکار بگیرد، آن فیلم «درباره الی» باید میبود.
وی افزود: قرار گرفتن فیلمی از ایران در رقابتهای اسکار مشابه ارسال یک تیم فوتبال محلی به جام جهانی است زیرا سینما در دنیا یک صنعت با چارچوبهای مشخص است که در ایران کمتر رعایت میشود. فکر نمیکنم فیلمهای ایرانی به راحتی در اسکار موفق شوند، مگر اینکه شرایط سیاسی خاصی پیش بیاید.
