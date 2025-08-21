توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور

به گزارش تابناک، وقتی فیلم مصاحبه مهدی مطهرنیا پخش شد، گمان کردیم مجری پاورقی قرار است با استدلال و منطق، نظریه این کارشناس را رد کند. مطهرنیا چندی پیش گفت که آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایران نیستند بلکه بر اساس آیین قدرت، فلات ایران تشکیل میشود. اما محمدرضا شهبازی به جای تفسیر این دیدگاه براساس منطق، مثل اغلب مواقع مسخرهگیری پیشه کرد و به شکل مستقیم و غیرمستقیم اظهارات مطهرنیا را حاصل کشیدن تریاک دانست. در نهایت هم پوزخند و تمام!
