دفاع عجیب معاون سیما از کاهش مخاطب تلویزیون

محسن برمهانی معاون سیما که با تیم وحید جلیلی به صداوسیما آمد، در دفاع از کاهش مخاطب صداوسیما گفت: «محسن برمهانی، معاون صداوسیما: مادامی که نارضایتی مردم از موضوعات اقتصادی بالا می‏‌رود، مخاطبان تلویزیون کاهش پیدا می‌کند و این موضوع ربطی به کیفیت برنامه‌ها و بودن چهره‌ها و... ندارد. حال مردم نسبت به موضوعات اقتصادی خوب نیست و تلویزیون کمتر می‏‌بینند. حتما کیفیت برنامه‏‌سازی و عوامل دیگر هم تاثیر دارد اما اگر می‎خواهیم ارزیابی کنیم باید واقع‌بینانه نگاه کنیم.» این در حالی است که در همین شرایط سریال پایتخت بیننده بسیار بالایی دارد و بعید است تنابنده قبل از پخش هر فصل از این سریال بدهی مردم را پرداخت کرده باشد. به نظر نمی‌رسد قرار باشد تیم فعلی مدیریت صداوسیما به دلیل اوضاع عجیب صداوسیما تقوا پیشه کنند و استعفاء دهند و کار را به اهلش بسپارند. اظهارات برمهانی را می‌بینید.