ویدئو
کد خبر:۱۳۲۳۹۲۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
21 August 2025
نبض خبر

دفاع عجیب معاون سیما از کاهش مخاطب تلویزیون

محسن برمهانی معاون سیما که با تیم وحید جلیلی به صداوسیما آمد، در دفاع از کاهش مخاطب صداوسیما گفت: «محسن برمهانی، معاون صداوسیما: مادامی که نارضایتی مردم از موضوعات اقتصادی بالا می‏‌رود، مخاطبان تلویزیون کاهش پیدا می‌کند و این موضوع ربطی به کیفیت برنامه‌ها و بودن چهره‌ها و... ندارد. حال مردم نسبت به موضوعات اقتصادی خوب نیست و تلویزیون کمتر می‏‌بینند. حتما کیفیت برنامه‏‌سازی و عوامل دیگر هم تاثیر دارد اما اگر می‎خواهیم ارزیابی کنیم باید واقع‌بینانه نگاه کنیم.» این در حالی است که در همین شرایط سریال پایتخت بیننده بسیار بالایی دارد و بعید است تنابنده قبل از پخش هر فصل از این سریال بدهی مردم را پرداخت کرده باشد. به نظر نمی‌رسد قرار باشد تیم فعلی مدیریت صداوسیما به دلیل اوضاع عجیب صداوسیما تقوا پیشه کنند و استعفاء دهند و کار را به اهلش بسپارند. اظهارات برمهانی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر محسن برمهانی معاون سیما ویدیو وحید جلیلی کاهش مخاطبان صداوسیما کاهش مخاطب
