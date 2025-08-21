En
قتل به خاطر «دید زدن» داخل خودروی زوج جوان

وقتی خواستم سوار ماشینم بشوم، شهروز شروع به فحاشی کرد. من هم به سمتش رفتم و درگیری شروع شد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۳ 21 August 2025
به گزارش تابناک، روزنامه ایران نوشت: اواسط سال گذشته گزارش یک درگیری مرگبار در منطقه اوشان به پلیس اعلام شد. وقتی مأموران به محل اعزام شدند، در بررسی‌های اولیه دریافتند درگیری میان پسری به نام شهروز با راننده یک خودروی پژو ۲۰۷ رخ داده و راننده با ضربات چاقو او را به قتل رسانده و فرار کرده است.

برادر مقتول در جریان تحقیقات به مأموران گفت: «خانه ما در نزدیکی یک سفره‌خانه است؛ من در خانه بودم که ناگهان برادرم با بدنی خونین وارد حیاط خانه شد و چاقویی برداشت و به سختی بیرون رفت. با دیدن این وضع، دنبالش دویدم و دیدم با راننده یک خودروی پژو ۲۰۷ درگیر شده. راننده با دیدن برادرم سوار خودرو شد؛ یک دختر جوان هم داخل خودرو بود، برادرم ضربه‌ای به ماشین آنها زد اما راننده به سرعت از محل دور شد.»

در حالی که مأموران به دنبال ردیابی و شناسایی عامل قتل بودند، پسر جوانی به نام بابک به کلانتری رفت و خود را قاتل معرفی کرد و تسلیم شد.

وی در همان ابتدا به قتل شهروز اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: «روز حادثه به همراه نامزدم داخل ماشین مقابل سفره خانه نشسته بودیم. شیشه‌های ماشینم دودی بود. ناگهان دیدم پسر جوانی صورتش را به شیشه ماشین چسبانده تا داخل ماشین را ببیند. او با دیدن من و نامزدم که در حال صحبت بودیم، عقب عقب رفت و از ماشین فاصله گرفت. اما چند دقیقه بعد فرد دیگری همین کار را تکرار کرد. به او تذکر دادم که رفت ولی این بار مقتول صورتش را به شیشه چسباند. دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و به نشانه اعتراض از ماشینم پیاده شدم. یکی از آنها با دیدن عصبانیت من عذرخواهی کرد و گفت سوء تفاهم شده است.

وقتی خواستم سوار ماشینم بشوم، شهروز شروع به فحاشی کرد. من هم به سمتش رفتم و درگیری شروع شد. من برای دفاع از خودم با چاقو ضرباتی به او زدم، بعد پسر جوان به داخل خانه‌شان رفت و با یک چاقوی بزرگ برگشت. من سوار خودرو شدم اما او به ماشینم ضربه زد و من هم به سرعت متواری شدم.»

وی افزود: «بعد از رساندن نامزدم به خانه رفتم و موضوع را برای پدرم تعریف کردم و پدرم از من خواست با ماشین خودش به محل برویم و ببینیم اوضاع چگونه است. وقتی رفتیم و فهمیدیم آن پسر فوت کرده، خودم را به پلیس معرفی کردم.» با روشن شدن موضوع و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولیای دم نیز با حضور در دادسرا، خواستار مجازات قصاص برای متهم شدند.

