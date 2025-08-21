En
رنگ لباس سیدمحمد خاتمی در بیمارستان خبرساز شد

در بیمارستانی که آقای خاتمی بستری هستند ۸ بخش مجزای سی سی یو در طبقات مختلف وجود دارد و هر بخش سی‌سی‌یو با رنگی یک‌دست طراحی شده است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵ 21 August 2025
به گزارش تابناک؛ دکتر حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، "با انتشار این ویدیو در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در بیمارستانی که آقای خاتمی بستری هستند ۸ بخش مجزای سی سی یو در طبقات مختلف وجود دارد و هر بخش سی‌سی‌یو با رنگی یک‌دست طراحی شده؛ از دیوار و صندلی گرفته تا تخت و لباس بیماران. این یک سیاست مدیریتی برای نظم، آرامش و تفکیک بخش‌هاست. به همین دلیل رنگ لباس بیماران در هر بخش با همان طیف انتخاب می‌شود.

در بازدید وزیر محترم بهداشت از جناب آقای سید محمد خاتمی هم همین هماهنگی رنگی در بخش بستری مشهود است.

گاهی پشت یک تصویر ساده، حکمت و نظم حرفه‌ای وجود دارد.

در انتخاب بخش هم ملاک وجود تخت خالی بوده و تعمدی در انتخاب وجود نداشته است. "

سید محمد خاتمی صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

 

 

