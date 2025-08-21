En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مقام ایرانی-آمریکایی وزارت خارجه آمریکا اخراج شد

وزارت خارجه آمریکا یکی از مقامات ارشد سرویس مطبوعاتی این نهاد در امور اسرائیل-فلسطین را پس از مناقشات داخلی بر سر اعتراضات متعدد وی درباره سیاست دولت آمریکا در نوار غزه، اخراج کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۲۲
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۸ 21 August 2025
|
2588 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ واشنگتن‌پست نوشته است که وزارت خارجه آمریکا «شاهد قریشی» مسئول ارشد سرویس مطبوعاتی این نهاد را به دلیل انتقادات وی از نحوه سیاستگذاری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره نوار غزه، اخراج کرد.

به نوشته واشنگتن پست، اخراج مقام ایرانی-آمریکایی وزارت خارجه آمریکا پس از مخالفت‌های وی با نحوه توضیح سیاست‌های دولت ترامپ شامل طرح جنجالی کوچاندن صد‌ها هزار فلسطینی از نوار غزه که به باور بسیاری از منتقدان معادل پاکسازی قومی است، صورت گرفته است.

این روزنامه اضافه کرد که قریشی پیش‌نویس بیانیه‌ای را با مضمون عدم حمایت آمریکا «از کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه» تهیه کرده بود. در یادداشتی که به رویت واشنگتن‌پست رسیده است، مقامات وزارت خارجه آمریکا به سرویس مطبوعاتی دستور «حذف سطری که با رنگ قرمز مشخص شده» را دادند.

قریشی به واشنگتن‌پست گفت که وزارت خارجه آمریکا هیچ توضیحی درباره دلیل اخراج وی ارائه نکرده و تاکید کرد که لحن تهیه این بیانیه مطبوعاتی بازتاب بیانیه‌های قبلی مقامات دولت ترامپ از جمله استیو ویتکاف، فرستاده ویژه وی در امور غرب آسیا بوده است که در ماه فوریه اعلام کرد آمریکا «طرح تخلیه» غزه را دنبال نمی‌کند.

براساس این گزارش، یکی از مخالفان سرسخت قریشی در وزارت خارجه آمریکا، دیوید میلستِین، مشاور ارشد مایک هاکبی، سفیر آمریکا در تل‌آویو بوده است. مقامات آگاه به واشنگتن‌پست گفته‌اند که میلستِین در حمایت از مواضع کابینه اسرائیل دائماً با کارکنان وزارت خارجه وارد درگیری شده و به‌دنبال افزایش نفوذ خود فراتر از مسئولیت و نقش رسمی‌اش بوده است.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به آناتولی گفت که «ما درباره ایمیل‌ها درزیافته یا اتهامات اظهار نظر نمی‌کنیم.»

مقام اخراج‌شده ایرانی-آمریکایی وزارت خارجه آمریکا دیروز نیز هدف حمله لورا لومر، چهره راست‌افراطی قرار گرفت که وی را به عدم حمایت تمام و کمال از سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه متهم کرد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
وزارت خارجه آمریکا دولت آمریکا نوار غزه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام صریح یوفا به اسرائیل در سوپرکاپ اروپا
العربی‌الجدید: خروج صدها نظامی آمریکا از عین‌الاسد عراق
فایننشال تایمز: اسرائیل نگران است هدف تحریم‌های بیشتر قرار بگیرد
نقشه شوم اسرائیل: اشغال تدریجی غزه!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YPa
tabnak.ir/005YPa