مقام ایرانی-آمریکایی وزارت خارجه آمریکا اخراج شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ واشنگتن‌پست نوشته است که وزارت خارجه آمریکا «شاهد قریشی» مسئول ارشد سرویس مطبوعاتی این نهاد را به دلیل انتقادات وی از نحوه سیاستگذاری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره نوار غزه، اخراج کرد.

به نوشته واشنگتن پست، اخراج مقام ایرانی-آمریکایی وزارت خارجه آمریکا پس از مخالفت‌های وی با نحوه توضیح سیاست‌های دولت ترامپ شامل طرح جنجالی کوچاندن صد‌ها هزار فلسطینی از نوار غزه که به باور بسیاری از منتقدان معادل پاکسازی قومی است، صورت گرفته است.

این روزنامه اضافه کرد که قریشی پیش‌نویس بیانیه‌ای را با مضمون عدم حمایت آمریکا «از کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه» تهیه کرده بود. در یادداشتی که به رویت واشنگتن‌پست رسیده است، مقامات وزارت خارجه آمریکا به سرویس مطبوعاتی دستور «حذف سطری که با رنگ قرمز مشخص شده» را دادند.

قریشی به واشنگتن‌پست گفت که وزارت خارجه آمریکا هیچ توضیحی درباره دلیل اخراج وی ارائه نکرده و تاکید کرد که لحن تهیه این بیانیه مطبوعاتی بازتاب بیانیه‌های قبلی مقامات دولت ترامپ از جمله استیو ویتکاف، فرستاده ویژه وی در امور غرب آسیا بوده است که در ماه فوریه اعلام کرد آمریکا «طرح تخلیه» غزه را دنبال نمی‌کند.

براساس این گزارش، یکی از مخالفان سرسخت قریشی در وزارت خارجه آمریکا، دیوید میلستِین، مشاور ارشد مایک هاکبی، سفیر آمریکا در تل‌آویو بوده است. مقامات آگاه به واشنگتن‌پست گفته‌اند که میلستِین در حمایت از مواضع کابینه اسرائیل دائماً با کارکنان وزارت خارجه وارد درگیری شده و به‌دنبال افزایش نفوذ خود فراتر از مسئولیت و نقش رسمی‌اش بوده است.

تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به آناتولی گفت که «ما درباره ایمیل‌ها درزیافته یا اتهامات اظهار نظر نمی‌کنیم.»

مقام اخراج‌شده ایرانی-آمریکایی وزارت خارجه آمریکا دیروز نیز هدف حمله لورا لومر، چهره راست‌افراطی قرار گرفت که وی را به عدم حمایت تمام و کمال از سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه متهم کرد.