عیادت رئیس‌جمهور پزشکیان از سیدمحمد خاتمی + عکس

مسعود پزشکیان امروز به عیادت سید محمد خاتمی رفت.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از جماران، مسعود پزشکیان به همراه زهرا بهروز آذر امروز به عیادت سید محمد خاتمی رفتند.

لازم به ذکر است که به گفته سید محمدرضا خاتمی روز چهارشنبه به‌دنبال احساس درد در قفسه سینه و تداوم آن و علایم دیگری که نشانه درگیری قلبی آقای خاتمی بود، وضعیت ایشان توسط پزشکان بررسی و پس از اینکه مسجل شد دچار عارضه قلبی و گرفتگی عروق، آنژیو پلاستی انجام و بحمدالله نتیجه کار بسیار خوب بود.

مسعود پزشکیان سیدمحمد خاتمی بیمارستان
tabnak.ir/005YPV
