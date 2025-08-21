محمد الخنسا، مسئول روابط مسیحی حزب‌الله با بیان اینکه دولت لبنان با تصمیم به خلع سلاح مقاومت همه تعهدات خود را زیر پا گذاشت، تاکید کرد هرطرفی که قصد گفتگو با شیعیان را دارد به طور مستقیم این کار را انجام دهد نه از طریق تریبون‌های سعودی و شبکه الحدث.

در حالی که طی چند هفته گذشته به دنبال تشدید تحرکات و فشارهای آمریکا بر دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت و نابودی تنها عنصر قدرت و بازدارندگی این کشور، عربستان سعودی هم وارد صحنه لبنان شده و همسو با پروژه‌های آمریکا حرکت می‌کند، محمد الخنسا، مسئول روابط مسیحی و عضو شورای سیاسی حزب الله طی سخنانی اعلام کرد که گفتگو با جامعه شیعه در لبنان نمی‌تواند از طریق عربستان سعودی یا رسانه‌های این کشور همانند شبکه الحدث انجام شود و حزب الله بر گفتگوی داخلی در لبنان تاکید دارد.

دولت لبنان اشتباه بزرگی مرتکب شد

محمد الخنسا در گفتگو با شبکه otv اظهار داشت: حزب الله بر موفقیت مرحله جدید تاکید دارد و ما هیچ خصومتی در داخل کشور نداشتیم، اما برخی طرف‌ها تعهدات را نقض کرده‌اند. ما امیدواریم که رئیس جمهور و نخست وزیر با همکاری آقای نبیه بری، رئیس پارلمان، مسیر را برای تداوم تفاهم ملی در کشور با همه مولفه‌های آن بر اساس قدردانی و احترام ایجاد کنند.

وی در مورد تصمیم دولت لبنان بر محول کردن طرح خلع سلاح حزب الله به ارتش این کشور گفت: دولت اشتباه بزرگی مرتکب شد و به جای حل مسائل از طریق سیاسی، به ارتش روی آورد که باید ارتشی ملی برای همه و محافظ ملت لبنان باقی بماند. همه ما به ارتش احترام می‌گذاریم و از آن قدردانی می‌کنیم، اما مسائل باید از طریق سیاسی حل شوند، نه قرار دادن ارتش مقابل مردم.

این مسئول حزب الله تاکید کرد: آقای جوزف عون ، رئیس جمهور لبنان تعهدات و وعده‌های خود و مسیری که با حزب الله دنبال می‌کرد را زیر پا گذاشته و دولت هم می‌داند که نمی‌توان با یک تصمیم، مقاومت را خلع سلاح کرد؛ بلکه باید از طریق یک فرایند سیاسی و گفتگو و تفاهم، این کار صورت بگیرد.

هرکس به دنبال گفتگو با شیعیان است مستقیما این کار را انجام دهد

وی تصریح کرد: ارتش آگاه است و باید به طور مناسب در امور مربوطه کار کند، تلاش‌ها و تماس‌های ما ادامه دارد و ما با آقای نبیه بری در مورد یک دیدگاه مشترک به توافق رسیده‌ایم.

مسئول مذکور حزب الله در مورد طرف‌های داخلی و خارجی که به نمایندگی از شیعیان در لبنان حرف می‌زنند و برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند، اظهار داشت: هر گروهی واقعیت خود را بهتر از دیگران می‌داند و من به کسانی که می‌گویند شیعیان این را می‌خواهند و آن را نمی‌خواهند، می‌خندم. شیعیان در لبنان برای خودشان مرجع دارند: جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله و آقای نبیه بری، رئیس پارلمان.

محمد الخنسا در ادامه گفت: حزب الله از گفتگوی آزاد هر طرفی با شیعیان در لبنان حمایت می‌کند و این گفت‌و‌گو باید در سطح داخلی کشور انجام شود نه از طریق رسانه‌های سعودی و شبکه الحدث.

از طرف دیگر، رائد برو، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد که حزب الله ریشه عمیقی در کشور دارد و هرگز نمی‌توان آن را حذف کرد.

وی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین اظهار داشت: هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیمی میان حزب الله و بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) وجود ندارد و دولت در طول مذاکرات برگ برنده خود یعنی مقاومت را واگذار کرده است. لبنان تنها یک عنصر قدرت دارد که مقاومت و سلاح آن است و آنها را رایگان واگذار کرده است.

این نماینده حزب الله گفت: انتخابات پارلمانی آینده، محبوبیت حزب الله را ثابت و حضور چشمگیر آن را تایید خواهد کرد. روند تصمیم گیری مقاومت همیشه در دست خود آن است و هیچکس اجازه ندارد از حزب‌الله پیشی بگیرد.

این اظهارات بعد از آن بیان شد که در بحبوحه فضای تشدید تنش‌ها، رسانه‌های سعودی معاند مقاومت با انجام مصاحبه‌هایی با مقامات لبنانی، برای نشان دادن مواضع خصمانه علیه مقاومت بسیج شده‌اند؛ از جمله، مصاحبه‌ای که روزنامه الشرق الاوسط با نواف سلام، نخست وزیر لبنان انجام داده و او گفت: «دولت لبنان تصمیم جنگ و صلح را دوباره گرفته است و تصمیم امروز لبنان در بیروت در شورای وزیران گرفته شده و توسط تهران یا واشنگتن به ما دیکته نمی‌شود». این در حالی است که تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت، علناً و مستقیماً بعد از دستور و فشار‌های آمریکا انجام گرفت.

همچنین جوزف عون که همه اولویت‌های اعلام شده و تعهدات خود برای خروج اشغالگران صهیونیست از لبنان، توقف تجاوزات این رژیم، آزادی اسرای لبنانی و بازسازی کشور را زیر پا گذاشته و کاملاً تابع دستورات آمریکاست، در گفت‌و‌گو با شبکه العربیه، مواضعی ضد ایران اتخاذ کرده و گفت «پیام لبنان روشن است؛ دخالت ایران در امور لبنان را رد می‌کند. بحث سلاح حزب الله یک تصمیم لبنانی بوده و به ایران مربوط نمی‌شود. لبنان مقابل دو گزینه بود: یا سند آمریکا را بپذیرد یا خودش را منزوی کند». در واقع جوزف عون تلویحاً اعتراف کرد که بیروت تسلیم دستور آمریکا شده است و تصمیمی که در مورد خلع سلاح مقاومت گرفته شد به هیچ وجه یک تصمیم داخلی لبنانی نبود.

اما در این میان، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان همین شبکه سعودی را برای اعلام موضع صریح خود انتخاب کرد و قاطعانه گفت: تا زمانی که اسرائیل از اجرای تعهدات خود امتناع ورزد، هیچ تصمیمی درباره حزب الله و سلاح آن اجرا نخواهد شد.