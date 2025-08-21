مرگ تلخ موتورسوار در بزرگراه حکیم

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، سرهنگ مصطفی زینی وند در گفتوگو با ایسنا، در توضیح بیشتر گفت: شب گذشته یک تصادف شدید در پایتخت رخ داد و در پی آن یک موتورسیکلت سوار جان خود را از دست داد.
وی افزود: این تصادف ساعت ۱۹ شب گذشته در موقعیت بزرگراه شهید حکیم به سمت شرق انتهای پل اشرفی اصفهانی رخ داد.
رییس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: یک دستگاه سواری پژو پارس به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که باعث واژگونی موتور شد.
