قیمت جدید آپارتمان در پایتخت؛ از مولوی تا نیاوران چند؟

ارزان‌ترین آپارتمان در تهران با قیمت متری ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است
کد خبر: ۱۳۲۳۸۹۴
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶ 21 August 2025
|
251 بازدید

 

قیمت جدید آپارتمان در پایتخت؛ از مولوی تا نیاوران چند؟

نبض امروز بازار مسکن، «قیمت پیشنهادی» فایل‌های ارائه‌شده به بازار توسط فروشنده‌ها در مناطق ۲۲گانه تهران را به شکل رندوم مورد سنجش قرار داده است که به‌معنای قیمت واقعی در بازار مسکن نیست و این «قیمت پیشنهادی» می‌تواند براساس شاخص قیمت مسکن متغیر باشد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، در این نبض، آپارتمان‌های با سن بنای نوساز تا ۲۰ سال ساخت با متراژ ۵۰ تا ۱۴۰ مترمربع را مورد بررسی قرار گرفته‌اند که قیمت رندوم آپارتمان‌های پایتخت با تغییراتی نسبت به شاخص قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه در ابتدای ماه مرداد همراه بوده است.

قیمت پیشنهادی از فایل‌های تصادفی مورد بررسی همه طیف قیمت از نزدیک به ۳۵۰‌میلیون تومان تا ۳۷‌میلیون تومان در هر مترمربع را شامل می‌شود. در این فایل‌های تصادفی، بالاترین قیمت آپارتمان در منطقه یک با رقم ۳۴۴‌میلیون تومان در هر مترمربع و پایین‌ترین قیمت متر مربعی با رقم ۳۷.۳‌میلیون تومان در محله مولوی مشاهده شده است.

 

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
نظر شما

