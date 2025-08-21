قیمت جدید آپارتمان در پایتخت؛ از مولوی تا نیاوران چند؟

نبض امروز بازار مسکن، «قیمت پیشنهادی» فایلهای ارائهشده به بازار توسط فروشندهها در مناطق ۲۲گانه تهران را به شکل رندوم مورد سنجش قرار داده است که بهمعنای قیمت واقعی در بازار مسکن نیست و این «قیمت پیشنهادی» میتواند براساس شاخص قیمت مسکن متغیر باشد.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، در این نبض، آپارتمانهای با سن بنای نوساز تا ۲۰ سال ساخت با متراژ ۵۰ تا ۱۴۰ مترمربع را مورد بررسی قرار گرفتهاند که قیمت رندوم آپارتمانهای پایتخت با تغییراتی نسبت به شاخص قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی محلههای منتخب مناطق ۲۲گانه در ابتدای ماه مرداد همراه بوده است.
قیمت پیشنهادی از فایلهای تصادفی مورد بررسی همه طیف قیمت از نزدیک به ۳۵۰میلیون تومان تا ۳۷میلیون تومان در هر مترمربع را شامل میشود. در این فایلهای تصادفی، بالاترین قیمت آپارتمان در منطقه یک با رقم ۳۴۴میلیون تومان در هر مترمربع و پایینترین قیمت متر مربعی با رقم ۳۷.۳میلیون تومان در محله مولوی مشاهده شده است.
