مهاجم فصل گذشته پرسپولی «عیسی آل‌کثیر» با عقد قراردادی یک‌ساله به تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ملحق شد.

آل کثیر به ملوان پیوست

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی؛ عیسی آل‌کثیر مهاجم با تجربه لیگ برتر با عقد قراردادی یک‌ساله به جمع بازیکنان ملوان اضافه شده است.