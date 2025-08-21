آل کثیر به ملوان پیوست

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0644\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0627\u0646\u0632\u0644\u06cc\u061b \u0639\u06cc\u0633\u06cc \u0622\u0644\u200c\u06a9\u062b\u06cc\u0631 \u0645\u0647\u0627\u062c\u0645 \u0628\u0627 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0628\u0627 \u0639\u0642\u062f \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06cc\u06a9\u200c\u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0645\u0639 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.