تشکر اتحاد الکبا از درویش و مخالفت با جدایی مغانلو

باشگاه اماراتی شهریار مغانلو با ارسال نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس، ضمن تشکر از درویش بابت سفر به امارت، رسما مخالفت خود را با جدایی این بازیکن اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ باشگاه اتحاد کلبا با ارسال نامه‌ای به رضا درویش از حضور او در امارات برای مذاکره برای انتقال شهریار مغانلو تشکر کرد و‌؛نوشت:

قبل از هر چیز، مایلیم مراتب خوشحالی خود را از بازدید دیروز شما از باشگاه ما و دیدار ارزشمندتان با رئیس، اعضای هیات مدیره و مدیر فنی ابراز کنیم. این بازدید نشان دهنده عمق روابط بین دو باشگاه است و امیدواریم که دوباره به ما سر بزنید.

با توجه به پیشنهاد ارائه شده توسط باشگاه محترم شما برای انتقال دائمی بازیکن مذکور به باشگاه شما، از اینکه با توجه به نیاز تیم به این بازیکن در فصل ورزشی جاری، قادر به پذیرش درخواست شما در حال حاضر نیستیم، عذرخواهی می‌کنیم.

ما همچنین مایلیم بر تمایل شدید خود برای ادامه همکاری که به نفع هر دو طرف است، تأکید کنیم و مشتاقانه منتظر حضور مجدد شما و بازدید مجدد شما در آینده نزدیک هستیم.