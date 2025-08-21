En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش پرسپولیس به ابتلا سرژ اوریه به هپاتیت

باشگاه پرسپولیس به ابتلا سرژ اوریه مدافع ساحل عاجی به بیماری هپاتیت واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۸۳
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۳ 21 August 2025
|
1957 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در حالی که گفته می‌شود سرژ اوریه مدافع ساحل عاجی پرسپولیس به بیماری هپاتیت مبتلا است و نمی‌تواند برای سرخپوشان بازی کند، اما باشگاه پرسپولیس این موضوع را تکذیب کرد.

یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس گفت: “سرژ اوریه “وقتی به مرکز ایفمارک رفته است، بعد از آزمایش دادن، پزشکان این مرکز گفتند که آزمایش‌های این بازیکن مشکوک به هپاتیت است. بعد از آن دوباره ۳ پزشک عفونی از ” اوریه ” تست گرفتند که هر ۳ تست منفی بوده است و این بازیکن مشکلی ندارد. همچنین قرارداد اوریه ثبت شد و کارت بازی این بازیکن هم امروز صادر می‌شود و او می‌تواند بازی کند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
باشگاه پرسپولیس تهران سرژ اوریه ایفمارک
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اخبار ضد و نقیض از بیماری ستاره تازه وارد پرسپولیس
اقدام جدید برای اصلاح قراردادهای پرسپولیس
تأییدیه فیفا برای بیفوما صادر شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YOx
tabnak.ir/005YOx