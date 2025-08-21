واکنش پرسپولیس به ابتلا سرژ اوریه به هپاتیت

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در حالی که گفته میشود سرژ اوریه مدافع ساحل عاجی پرسپولیس به بیماری هپاتیت مبتلا است و نمیتواند برای سرخپوشان بازی کند، اما باشگاه پرسپولیس این موضوع را تکذیب کرد.
یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس گفت: “سرژ اوریه “وقتی به مرکز ایفمارک رفته است، بعد از آزمایش دادن، پزشکان این مرکز گفتند که آزمایشهای این بازیکن مشکوک به هپاتیت است. بعد از آن دوباره ۳ پزشک عفونی از ” اوریه ” تست گرفتند که هر ۳ تست منفی بوده است و این بازیکن مشکلی ندارد. همچنین قرارداد اوریه ثبت شد و کارت بازی این بازیکن هم امروز صادر میشود و او میتواند بازی کند.
