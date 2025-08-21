در پی عمل آنژیو پلاستی سید محمد خاتمی حجت الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی به نیابت از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در تماس تلفنی سلام و دعای خیر ایشان را به محمد خاتمی منعکس و در جریان آخرین وضعیت سلامت رییس جمهوری اسبق ایران قرار گرفت

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ در پی عمل آنژیو پلاستی سید محمد خاتمی حجت الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی به نیابت از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در تماس تلفنی سلام و دعای خیر ایشان را به محمد خاتمی منعکس و در جریان آخرین وضعیت سلامت رییس جمهوری اسبق ایران قرار گرفت

حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی به نمایندگی از آیت الله سیستانی طی تماس تلفنی ضمن اطلاع از وضعیت سلامتی سیدمحمد خاتمی و روند درمان برای وی آرزوی سلامتی کامل کرد.