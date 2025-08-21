En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تماس نمایندگان آیات‌عظام وحیدخراسانی و سیستانی با سیدمحمد خاتمی

در پی عمل آنژیو پلاستی سید محمد خاتمی حجت الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی به نیابت از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در تماس تلفنی سلام و دعای خیر ایشان را به محمد خاتمی منعکس و در جریان آخرین وضعیت سلامت رییس جمهوری اسبق ایران قرار گرفت
کد خبر: ۱۳۲۳۸۸۰
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۹ 21 August 2025
|
2514 بازدید
|
۶

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ در پی عمل آنژیو پلاستی سید محمد خاتمی حجت الاسلام والمسلمین محسن وحید خراسانی به نیابت از مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در تماس تلفنی سلام و دعای خیر ایشان را به محمد خاتمی منعکس و در جریان آخرین وضعیت سلامت رییس جمهوری اسبق ایران  قرار گرفت 

حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی به نمایندگی از آیت الله سیستانی طی تماس تلفنی ضمن اطلاع از وضعیت سلامتی سیدمحمد خاتمی و روند درمان برای وی آرزوی سلامتی کامل کرد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
سیدمحمد خاتمی آیات عظام آیةالله سیستانی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توصیه صریح خاتمی؛ جوانان را در حاشیه نگذارید!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
عکس: تصویری قدیمی از زاکانی در کنار پوستر محمد خاتمی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
6
18
پاسخ
آن زمان که ایشان رییس جمهور شدند، شاهد بودم که چه احترامی از سراسر جهان به ایشان میگذاشتند. غیر قابل وصف بود. چه امیدها که …..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
4
17
پاسخ
خداوند شفای عاجل عنایت فرماید...بی شک یکی از روسای جمهور محبوب و مردمی تاریخ ایران می باشد..
پاسخ ها
ناشناس
| Belgium |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
خیییییییییییییییییللی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
4
8
پاسخ
ای کاش خاتمی در صحنه بود
پاسخ ها
ناشناس
| Belgium |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
بود و هست ولی در صحنه تئاتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
3
8
پاسخ
تَنَت به نازِ طبیبان نیازمند مباد

وجود نازکت آزردهٔ گزند مباد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YOu
tabnak.ir/005YOu